05.02.2019 | 12:16

Пожар в автосалоне на улице Автономной, 2а, в Пензе ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Здание автосалона загорелось утром во вторник, 5 февраля. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 8:25.

Пожару была присвоена вторая степень сложности. В здании хранились горючие материалы - масла и бензин, поэтому мог произойти взрыв, однако его удалось избежать.

По словам очевидцев, в салоне загорелось 35 машин (как новых, так и б/у); еще 5 удалось вытащить. Движение по улице Тарханова перекрыто.

Пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание на площади 500 кв. м. Всего в тушении автосалона участвовали 54 человека, использовалось 17 единиц техники.

Фото сгоревшего салона предоставил редакции ИА «ПензаИнформ» свидетель происшествия Александр Артамонов. На них видно, что металлический ангар, где находились автомобили, выгорел, обрушилась крыша. От автомобилей, находившихся внутри, остались лишь обгоревшие металлические конструкции.