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Происшествия | Пожар в пензенском автосалоне «Клаксон» тушили 54 человека

05.02.2019|12:16
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Пожар в автосалоне на улице Автономной, 2а, в Пензе ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Здание автосалона загорелось утром во вторник, 5 февраля. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 8:25.

Пожару была присвоена вторая степень сложности. В здании хранились горючие материалы - масла и бензин, поэтому мог произойти взрыв, однако его удалось избежать.

По словам очевидцев, в салоне загорелось 35 машин (как новых, так и б/у); еще 5 удалось вытащить. Движение по улице Тарханова перекрыто.

Пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание на площади 500 кв. м. Всего в тушении автосалона участвовали 54 человека, использовалось 17 единиц техники.

Фото сгоревшего салона предоставил редакции ИА «ПензаИнформ» свидетель происшествия Александр Артамонов. На них видно, что металлический ангар, где находились автомобили, выгорел, обрушилась крыша. От автомобилей, находившихся внутри, остались лишь обгоревшие металлические конструкции.

Источник — фото: Александр Артамонов
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Гость|05.02.2019 12:34|

Офигеть ... вот человек вкрячился ... лямов 20-25 торчит ...

Гость|05.02.2019 12:37|

Пожарные авто под ЖД переездом то не застряли хоть ?

Гость|05.02.2019 12:38|

Гость писал(a):

Офигеть ... вот человек вкрячился ... лямов 20-25 торчит ...
я думаю что никто торчать не будет...скорее всего договор какой-нибудь хитрый был, что никто не за что ответственности не несет. Я предполагаю 2 варианта или от долгов так ушел или конкуренты. Очень сожалею тем кто отдал туда авто на комиссию, вот побегают они чтобы получить хоть что то

Гость|05.02.2019 12:48|

Гость писал(a):

вот побегают они чтобы получить хоть что то
А бегай не бегай ничего не получишь ... увы.

Гость|05.02.2019 12:51|

Гость писал(a):

вот побегают они чтобы получить хоть что то

А бегай не бегай ничего не получишь ... увы.

Через братву вопрос решаем.

Гость|05.02.2019 12:52|

Гость писал(a):

Через братву вопрос решаем.
А чего тут решать то ? От мёртвого толку всё равно нет,а это опять лишние затраты. Да и братва нынче уже давно ничего не решает вовсе.

Гость|05.02.2019 12:56|

Гость писал(a):

Через братву вопрос решаем
Какая братва Дурачёк! Дятел ты комнатный!

Гость|05.02.2019 12:57|

Гость писал(a):

вот побегают они чтобы получить хоть что то

А бегай не бегай ничего не получишь ... увы.

В чём проблема то ? Корпуса машин целые, зачистить шкуркой-НУЛЁВКОЙ И шибануть по кругу" краской. Опять машины как новые будут!

Гость|05.02.2019 12:59|

Какой ужас! От чего случился пожар?Люди машины сдали на продажу и что теперь?Страшно!Дома горят,автосалон горит!

Гость|05.02.2019 13:02|

«Тушили дружно. Сгорело все» (с)

Гость|05.02.2019 13:02|

Гость писал(a):

Люди машины сдали на продажу и что теперь?
Завтра позвонят и скажут явиться, вывозить свой хлам на утилизацию.

Гость|05.02.2019 13:02|

Кому то земля понадобилась под элитную многоэтажку,а с хозяином автосалона не договорились.

Гость|05.02.2019 13:03|

Гость писал(a):

Кому то земля понадобилась под элитную многоэтажку,а с хозяином автосалона не договорились.
Там рядом масса места, хоть завод строй.

Гость|05.02.2019 13:03|

Ох и шабашка ждёт приемщиков металлолома!!

Гость|05.02.2019 13:04|

Какая к черту там многоэтажка?

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