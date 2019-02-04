04.02.2019 | 10:38

В понедельник, 4 февраля, около 2:00 на центральный пункт пожарной связи Заречного поступило сообщение о возгорании во дворе дома № 32 на улице Светлой.

На место происшествия выехали 14 человек личного состава на трех спецавтомобилях.

«Сотрудники МЧС обнаружили, что во дворе открытым огнем горит Volkswagen Touareg. Огонь грозил перекинуться на расположенные рядом машины. Пожарные оперативно потушили возгорание площадью девять квадратных метров, пострадавших нет», - рассказала начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей специального управления ФПС № 22 МЧС России Светлана Стульникова.

Повреждения получили Volkswagen Touareg и два стоявших рядом автомобиля: Volkswagen Passat и «Лада-Веста». Причины пожара предстоит установить специалистам.