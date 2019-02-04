Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|4 фев 2019|11:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  75.15  |  $  65.66

Происшествия | В Заречном пожарные устанавливают причины возгорания автомобиля

04.02.2019|10:38
Печать

В понедельник, 4 февраля, около 2:00 на центральный пункт пожарной связи Заречного поступило сообщение о возгорании во дворе дома № 32 на улице Светлой.

На место происшествия выехали 14 человек личного состава на трех спецавтомобилях.

«Сотрудники МЧС обнаружили, что во дворе открытым огнем горит Volkswagen Touareg. Огонь грозил перекинуться на расположенные рядом машины. Пожарные оперативно потушили возгорание площадью девять квадратных метров, пострадавших нет», - рассказала начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей специального управления ФПС № 22 МЧС России Светлана Стульникова.

Повреждения получили Volkswagen Touareg и два стоявших рядом автомобиля: Volkswagen Passat и «Лада-Веста». Причины пожара предстоит установить специалистам.

Источник — фото: ЦППиОС
0
0
0
0
 
Гость|04.02.2019 10:46|

Вот депортировали лосей и охранять машины некому.

Гость|04.02.2019 10:49|

Как-то подозрительно много машин "самовозгорается" в Пензе и окрестностях.

Гость|04.02.2019 10:54|

Припарковался видно на "чужом" месте

Гость|04.02.2019 10:57|

Давно пора строить платные многоуровневые парковки.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!