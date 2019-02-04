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Происшествия | В Сурске два 12-летних мальчика получили травмы в ДТП

04.02.2019|11:09
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В воскресенье, 3 февраля, в городе Сурске Городищенского района произошло ДТП, в котором пострадали два ребенка.

По предварительным данным, в 14:20 напротив дома № 113 на улице Ленина столкнулись ВАЗ-2109 под управлением 21-летнего молодого человека и Kia Rio, за рулем которого находилась 57-летняя женщина.

В результате происшествия телесные повреждения получили два 12-летних мальчика, ехавших в Kia Rio. Медики, прибывшие на место ДТП, одного из них после оказания помощи отпустили, а второго госпитализировали.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|04.02.2019 11:24|

Пристегиваться надо,тогда и травм не будет.

Гость|04.02.2019 11:26|

Были пристегнуты

Имя: Гость
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