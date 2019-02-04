04.02.2019 | 11:09

В воскресенье, 3 февраля, в городе Сурске Городищенского района произошло ДТП, в котором пострадали два ребенка.

По предварительным данным, в 14:20 напротив дома № 113 на улице Ленина столкнулись ВАЗ-2109 под управлением 21-летнего молодого человека и Kia Rio, за рулем которого находилась 57-летняя женщина.

В результате происшествия телесные повреждения получили два 12-летних мальчика, ехавших в Kia Rio. Медики, прибывшие на место ДТП, одного из них после оказания помощи отпустили, а второго госпитализировали.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.