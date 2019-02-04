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Происшествия | В Мокшанском районе при столкновении с фурой погиб 28-летний водитель Kia

04.02.2019|11:59
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В воскресенье, 3 февраля, в Мокшанском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 18:10 на 566-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись Kia Spectra под управлением 28-летнего мужчины, фура MAN TGS c 54-летним шофером и «Лада-Приора», за рулем которой находился 28-летний водитель.

«В результате происшествия водитель автомобиля Kia Spectra от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Еще одна трагическая авария произошла в ночь на 4 февраля в рабочем поселке Земетчино. При столкновении ВАЗ-2110 и Renault Duster два человека погибли и три получили травмы.

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