04.02.2019 | 15:27

В воскресенье, 3 февраля, в Белинском районе Пензенской области произошло ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, в 18:25 на 4-м километре автодороги Волчково - Свищевка - Крыловка 40-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Нива-Шевроле», наехала на 54-летнего мужчину.

«Пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

С начала года в Пензенской области произошло уже несколько ДТП с пешеходами, в том числе трагических.

Так, 30 января на Пролетарской улице в Пензе 29-летний водитель BMW насмерть сбил 65-летнюю женщину.

27 января на улице Терновского под колесами автомобиля «Нива» оказалась пожилая женщина, пересекавшая проезжую часть по пешеходному переходу. Пенсионерку с травмами доставили в больницу.

10 января в центре Пензы, на улице Чехова, микроавтобус «Луидор» сбил 40-летнюю женщину, а затем врезался в стоявшее маршрутное такси марки Peugeot.

В этот же день в Кузнецке 15-летняя пассажирка, выходившая из автобуса ПАЗ, поскользнулась и оказалась под колесами. 15 января школьницу на самолете спецрейсом доставили из Пензы в Москву, где в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ей оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь.

7 января на 203-м километре трассы Тамбов - Пенза водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил 56-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте ДТП.