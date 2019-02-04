Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|4 фев 2019|16:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0.01oC
+0.01oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  75.06  |  $  65.59

Происшествия | В Белинском районе автолюбительница на «Ниве-Шевроле» сбила пешехода

04.02.2019|15:27
Печать

В воскресенье, 3 февраля, в Белинском районе Пензенской области произошло ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, в 18:25 на 4-м километре автодороги Волчково - Свищевка - Крыловка 40-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Нива-Шевроле», наехала на 54-летнего мужчину.

«Пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

С начала года в Пензенской области произошло уже несколько ДТП с пешеходами, в том числе трагических.

Так, 30 января на Пролетарской улице в Пензе 29-летний водитель BMW насмерть сбил 65-летнюю женщину.

27 января на улице Терновского под колесами автомобиля «Нива» оказалась пожилая женщина, пересекавшая проезжую часть по пешеходному переходу. Пенсионерку с травмами доставили в больницу.

10 января в центре Пензы, на улице Чехова, микроавтобус «Луидор» сбил 40-летнюю женщину, а затем врезался в стоявшее маршрутное такси марки Peugeot.

В этот же день в Кузнецке 15-летняя пассажирка, выходившая из автобуса ПАЗ, поскользнулась и оказалась под колесами. 15 января школьницу на самолете спецрейсом доставили из Пензы в Москву, где в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ей оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь.

7 января на 203-м километре трассы Тамбов - Пенза водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил 56-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте ДТП.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!