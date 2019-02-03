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Происшествия | ГУ МЧС: При пожаре в Бессоновке погибли муж и жена

03.02.2019|13:13
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В сгоревшем доме на улице Колхозной в Бессоновке обнаружили второе тело. Таким образом, пожар, как и предполагали в ГУ МЧС по Пензенской области, унес жизни проживавших там супругов.

«По предварительным данным, это мужчина 1950 и женщина 1955 года рождения», - сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Анна Шупилова.

Смертельный пожар начался в субботу, 2 февраля, между 19:00 и 20:00. Для его ликвидации на место выезжали 20 человек на 5 спецмашинах, однако к их приезду дом площадью 250 квадратных метров уже горел открытым огнем.

Изначально было известно, что внутри могли находиться люди. При разборе конструкций нашли сначала одно тело (личность пока установить невозможно), затем второе.

Специалисты выясняют, что стало причиной трагедии.

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Гость|03.02.2019 13:59|

Жили долго и счастливо и умерли в один день. Петр и Февронья очередной раз перевернулись в гробу.

Имя: Гость
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