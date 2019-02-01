01.02.2019 | 09:52

В четверг, 31 января, на улице Побочинской сгорел грузовой автомобиль «Газель». Сигнал о пожаре поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 21:37.

Случившееся обеспокоило горожан, ставших очевидцами произошедшего. «На газовой заправке на трассе, как ехать в сторону Москвы, где Побочинские дачи, взорвалась «Газель». Около 21:30», - написали в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

Подписчиков паблика интересовало, все ли остались живы после возгорания.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ уточнили, что в результате пожара никто не пострадал. Для ликвидации его последствий привлекалось 10 человек, 2 единицы техники.