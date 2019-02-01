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Происшествия | У Побочинских дач в Пензе сгорела грузовая «Газель»

01.02.2019|09:52
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В четверг, 31 января, на улице Побочинской сгорел грузовой автомобиль «Газель». Сигнал о пожаре поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 21:37.

Случившееся обеспокоило горожан, ставших очевидцами произошедшего. «На газовой заправке на трассе, как ехать в сторону Москвы, где Побочинские дачи, взорвалась «Газель». Около 21:30», - написали в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

Подписчиков паблика интересовало, все ли остались живы после возгорания.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ уточнили, что в результате пожара никто не пострадал. Для ликвидации его последствий привлекалось 10 человек, 2 единицы техники.

Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость|01.02.2019 10:20|

Главное,что все живы,остальное наживное.

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