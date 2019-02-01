01.02.2019 | 16:41

Ночью на газовой станции, расположенной в районе Побочинских дач, внезапно вспыхнул автомобиль. Водитель, заправив машину, сел в кабину и начал запускать двигатель.

«Произошла какая-то неисправность в моторном отсеке, после чего показался дым из-под капота. Когда капот пытались открыть, доступ кислорода пошел, произошло воспламенение моторного отсека. Оттуда огонь перекинулся в салон автомобиля», - сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности г. Пензы ГУ МЧС РФ по области Игорь Гурьянов.

Когда пламя добралось до газового баллона, случился взрыв такой силы, что крыша «Газели» отлетела в сторону. По словам сотрудников станции, они с огнетушителями бросились к машине, но спасти ее не смогли. Правда, если бы не их реакция, последствия могли быть гораздо более трагичными.

«Кран закрывается, подача газа на колонку не осуществляется, все перекрыто. Это в случае аварийной ситуации», - пояснил работник станции Акрам.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Колонку, которая была повреждена, меняли на новую. Люди в этом происшествии не пострадали.