Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|1 фев 2019|19:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Снег |
  75.15  |  $  65.66

Происшествия | При взрыве «Газели» в Побочинских дачах люди не пострадали

01.02.2019|16:41
Печать

Ночью на газовой станции, расположенной в районе Побочинских дач, внезапно вспыхнул автомобиль. Водитель, заправив машину, сел в кабину и начал запускать двигатель.

«Произошла какая-то неисправность в моторном отсеке, после чего показался дым из-под капота. Когда капот пытались открыть, доступ кислорода пошел, произошло воспламенение моторного отсека. Оттуда огонь перекинулся в салон автомобиля», - сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности г. Пензы ГУ МЧС РФ по области Игорь Гурьянов.

Когда пламя добралось до газового баллона, случился взрыв такой силы, что крыша «Газели» отлетела в сторону. По словам сотрудников станции, они с огнетушителями бросились к машине, но спасти ее не смогли. Правда, если бы не их реакция, последствия могли быть гораздо более трагичными.

«Кран закрывается, подача газа на колонку не осуществляется, все перекрыто. Это в случае аварийной ситуации», - пояснил работник станции Акрам.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Колонку, которая была повреждена, меняли на новую. Люди в этом происшествии не пострадали.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!