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Происшествия | На улице Клары Цеткин пензенца порезали осколком зеркала

01.02.2019|13:26
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Компании пензенцев, собравшихся отдохнуть в съемной квартире на улице Клары Цеткин, после застолья понадобилась помощь медиков, росгвардейцев и полиции.

Инцидент имел место в среду, 30 января. Две женщины и трое мужчин вместе выпивали, и в процессе между представителями сильного пола возник конфликт на почве ревности.

Сначала они просто ругались, потом началась потасовка, во время которой мужчины разбили зеркало. Один из дерущихся схватил осколок и ударил им другого по шее.

Хозяйка квартиры, все это время находившаяся дома, позвонила в правоохранительные органы, добавив, что кто-то из гостей украл у нее мобильный телефон.

«Осмотрев присутствующих, стражи порядка обнаружили пропажу у одного из мужчин, также принимающего участие в застолье.

Граждане, подозреваемые в совершении противоправных действий, были задержаны и доставлены в УМВД России по г. Пензе для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пострадавшего госпитализировали.

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Гость|01.02.2019 14:22|

ВОТ ОНИ ЭТИ СЪЕМНЫЕ КВАРТИРЫ НА ЧАПАЕВА 101 ЧТО ТВОРИТСЯ УЖАС ТО МУЗЫКА ГРОХОЧЕТ ТО РУГАНЬ НА ВИД НАРКОШИ ДА НЕ ПОНЯТЬ КТО СОСЕДИ БОЯТСЯ ВЫХОДИТЬ В КОРИДОР ЕЙ ДЕНЬГИ А ЖИЛЬЦАМ НИКАКОЙ СПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ ПОСУТОЧНИКИ ЭТО ЖЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ СНИМАТЬ НА НОЧЬ НЕ БУДУТ ПОЧАСОВАЯ К ТОМУ ЖЕ ЕЩЕ СДАЕТ ОДНА И ТА ЖЕ ХОЗЯЙКА ДВЕ КВАРТИРЫ ЧЕРЕЗ СТЕНУ ТОЛЬКО ПДЪЕЗДЫ РАЗНЫЕ

Гость|01.02.2019 14:26|

Пишите на неё жалобу от лица всех жильцов подъезда в прокуратуру.

Имя: Гость
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