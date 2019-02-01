01.02.2019 | 13:26

Компании пензенцев, собравшихся отдохнуть в съемной квартире на улице Клары Цеткин, после застолья понадобилась помощь медиков, росгвардейцев и полиции.

Инцидент имел место в среду, 30 января. Две женщины и трое мужчин вместе выпивали, и в процессе между представителями сильного пола возник конфликт на почве ревности.

Сначала они просто ругались, потом началась потасовка, во время которой мужчины разбили зеркало. Один из дерущихся схватил осколок и ударил им другого по шее.

Хозяйка квартиры, все это время находившаяся дома, позвонила в правоохранительные органы, добавив, что кто-то из гостей украл у нее мобильный телефон.

«Осмотрев присутствующих, стражи порядка обнаружили пропажу у одного из мужчин, также принимающего участие в застолье.

Граждане, подозреваемые в совершении противоправных действий, были задержаны и доставлены в УМВД России по г. Пензе для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пострадавшего госпитализировали.