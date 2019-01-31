31.01.2019 | 09:21

Вечером в среду, 30 января, в селе Леонидовка Пензенской области под колесами автомобиля ВАЗ-2110 оказалась девочка-подросток.

По данным ИА «ПензаИнформ», это произошло около 19:10 напротив дома № 50 на улице Школьной, пострадавшей - 14 лет.

Сообщение о случившемся вместе с видео с места ЧП появилось в социальной сети Instagram.

«Леонидовка, сбили девочку, со слов инспектора, она в больнице, водитель в алкогольном опьянении», - написал автор @ivan.058.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, девочка действительно госпитализирована. По предварительным данным, за рулем «десятки» находился 31-летний мужчина.