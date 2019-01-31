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Происшествия | В селе Леонидовка сбили 14-летнюю девочку

31.01.2019|09:21
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Вечером в среду, 30 января, в селе Леонидовка Пензенской области под колесами автомобиля ВАЗ-2110 оказалась девочка-подросток.

По данным ИА «ПензаИнформ», это произошло около 19:10 напротив дома № 50 на улице Школьной, пострадавшей - 14 лет.

Сообщение о случившемся вместе с видео с места ЧП появилось в социальной сети Instagram.

«Леонидовка, сбили девочку, со слов инспектора, она в больнице, водитель в алкогольном опьянении», - написал автор @ivan.058.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, девочка действительно госпитализирована. По предварительным данным, за рулем «десятки» находился 31-летний мужчина.

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Гость|31.01.2019 09:37|

Очень внятное видео

Гость|31.01.2019 09:39|

Если-бы давали за такие преступления от 20 лет,то таких случаев могло быть меньше.

Гость|31.01.2019 09:50|

Водитель был должен. Куда же он пьяный. Несся как сумашедший. Ко-ко-ко.

Давайте, кудахчите опять про то что нагло давят пешеходов.

Гость|31.01.2019 09:54|

понять, простить и отпустить, выпил немного, да и там все так ездят, и это еще хорошо, что только выпил, полсела укуреные гоняют и ничего

Гость|31.01.2019 09:54|

Давно пора менять закон ст.264 УК РФ- ужесточать!Сбил человека-лишение свободы и лишения прав -пожизненно!

Гость|31.01.2019 10:18|

А где этот верблюд начальник ГАИ!совсем охренел а что там спит пишу на НТВ.

Гость|31.01.2019 10:23|

penzainform.ru писал(a):

ВАЗ-2110
penzainform.ru писал(a):
в алкогольном опьянении»
penzainform.ru писал(a):
сбили девочку
Запрещать сей хлам нужно одни беды! Не пойми кто через сей брак добирается до дороги !

Имя: Гость
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