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Происшествия | В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования дорожника

31.01.2019|11:03
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Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту травмирования 37-летнего специалиста МУП «Пензадормост». Инцидент имел место днем 15 ноября прошлого года.

«Начальник участка по приготовлению песко-соляной смеси, водозабора и снегоотвала допустил дорожного рабочего осуществлять разгрузку мешков с солью из кузова грузового автомобиля на территории предприятия.

При этом рабочий не имел допуска к осуществлению погрузочно-разгрузочных работ, не прошел соответствующее обучение, при выполнении работ находился в опасной зоне перемещения груза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В процессе разгрузки мужчина ударился плечом о поднятый краном груз и выпал из кузова через задний борт. Рабочего доставили в городскую клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина. Полученные им телесные повреждения (черепно-мозговая травма, перелом правой кисти) медики квалифицировали как тяжелые.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», - резюмировала Татьяна Махницкая.

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Гость|31.01.2019 11:32|

божья - КАРА....

Гость|31.01.2019 11:56|

С 15 ноября все проводятся следственные мероприятия?! Там что-банду мафиози разоблачают. Обычная халатность на производстве.

Имя: Гость
Комментарий:

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