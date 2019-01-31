31.01.2019 | 11:03

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту травмирования 37-летнего специалиста МУП «Пензадормост». Инцидент имел место днем 15 ноября прошлого года.

«Начальник участка по приготовлению песко-соляной смеси, водозабора и снегоотвала допустил дорожного рабочего осуществлять разгрузку мешков с солью из кузова грузового автомобиля на территории предприятия.

При этом рабочий не имел допуска к осуществлению погрузочно-разгрузочных работ, не прошел соответствующее обучение, при выполнении работ находился в опасной зоне перемещения груза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В процессе разгрузки мужчина ударился плечом о поднятый краном груз и выпал из кузова через задний борт. Рабочего доставили в городскую клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина. Полученные им телесные повреждения (черепно-мозговая травма, перелом правой кисти) медики квалифицировали как тяжелые.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», - резюмировала Татьяна Махницкая.