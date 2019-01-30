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Происшествия | На ул. Пролетарской муж сбитой женщины пытался совершить самосуд

30.01.2019|17:24
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Сотрудникам ГИБДД пришлось на месте ДТП держать оборону. Они защищали водителя, сбившего насмерть женщину: прибыл ее муж и не смог сдержать эмоций.

Трагедия произошла на улице Пролетарской, 3. На 65-летнюю пенсионерку наехал автомобиль BMW X5. Им управлял мужчина 1989 года рождения.

Удар был такой силы, что погибшая оказалась метрах в двадцати от пешеходного перехода. Хотя, по предварительным данным, она пыталась пересечь дорогу в установленном месте.

«В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась на месте. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Олеся Сатыренко.

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Гость|30.01.2019 18:52|

Добьет он мажора теперь по-любому

Гость|30.01.2019 18:54|

Постоянно убивают и калечат людей на пешеходных переходах. За что получает зарплату начальник ГИБДД? Сколько за прошлый год погибло и покалечено людей на переходах. Почти каждую неделю в новостях переход.переход.переход

Гость|30.01.2019 19:01|

Смотреть надо, когда на дрогу выходишь.

Гость|30.01.2019 19:05|

Мужику теперь светит червончик строгого по ст. 30 и 105 УК РФ, а мажору только пара годиков поселения, по 264-й.

Гость|30.01.2019 19:09|

Жалко что мужик не пришиб этого ушлепка

Гость|30.01.2019 19:10|

каждый день вижу что машины едут на запрещающий свет светофора,а пешеходы виноваты (смотреть надо).страшно за детей .

Гость|30.01.2019 19:17|

смотреть надо даже если вы на зебре и даже если нужный свет светофора. потому что у каждого второго водителя вместо башки дуршлал, а жопа вросла в телегу. я даже на тротуарах шарахаюсь от карячащихся шмаровозников.

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