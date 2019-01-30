30.01.2019 | 17:24

Сотрудникам ГИБДД пришлось на месте ДТП держать оборону. Они защищали водителя, сбившего насмерть женщину: прибыл ее муж и не смог сдержать эмоций.

Трагедия произошла на улице Пролетарской, 3. На 65-летнюю пенсионерку наехал автомобиль BMW X5. Им управлял мужчина 1989 года рождения.

Удар был такой силы, что погибшая оказалась метрах в двадцати от пешеходного перехода. Хотя, по предварительным данным, она пыталась пересечь дорогу в установленном месте.

«В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась на месте. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Олеся Сатыренко.