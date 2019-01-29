Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|29 янв 2019|10:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.19  |  $  65.93
 

Происшествия | В Сердобском районе в ДТП с четырьмя авто пострадал один человек

29.01.2019|10:22
Печать

В понедельник, 28 января, в Сердобском районе в дорожно-транспортное происшествие попали сразу четыре автомобиля.

По предварительным данным, авария случилась в 9:35 на 78-м километре трассы Тамбов - Пенза - (Колышлей - Сердобск - Беково).

«В результате ДТП медицинская помощь оказана пассажиру автомашины «Лада-Гранта» - мужчине 1996 года рождения», - сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Сердобскому району.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Госавтоинспекция призывает водителей в период выпадения осадков снижать до минимальных значений скоростной режим транспортного средства, соблюдать дистанцию и воздержаться от маневров обгона!» - добавили в ОГИБДД.

Источник — фото vk.com/serdobskgibdd
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 