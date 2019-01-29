29.01.2019 | 10:22

В понедельник, 28 января, в Сердобском районе в дорожно-транспортное происшествие попали сразу четыре автомобиля.

По предварительным данным, авария случилась в 9:35 на 78-м километре трассы Тамбов - Пенза - (Колышлей - Сердобск - Беково).

«В результате ДТП медицинская помощь оказана пассажиру автомашины «Лада-Гранта» - мужчине 1996 года рождения», - сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Сердобскому району.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Госавтоинспекция призывает водителей в период выпадения осадков снижать до минимальных значений скоростной режим транспортного средства, соблюдать дистанцию и воздержаться от маневров обгона!» - добавили в ОГИБДД.