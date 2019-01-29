29.01.2019 | 09:57

В ночь на понедельник, 28 января, на улице Антонова в Пензе произошло ЧП: около 2:00 молодая мать, проснувшись, обнаружила, что из квартиры пропал ее 3-летний сын.

Однако вызвать помощь женщина не успела: за нее это сделал сосед по подъезду.

Пензенец ночью возвращался в работы, вызвал лифт и обнаружил в нем малыша в нижнем белье. Он попытался выяснить, откуда ребенок взялся, но тот смог назвать только свое имя.

Чтобы мальчик не замерз, горожанин забрал его к себе в квартиру и сразу набрал 02.

«Прибывшие стражи порядка решили осмотреть подъезд и попробовать отыскать родителей ребенка. В тамбуре на шестом этаже росгвардейцы увидели обеспокоенную женщину, которая сразу сообщила, что ищет 3-летнего сына. Со слов матери, уложив ребенка спать в 21 час, она уснула вместе с ним. Проснувшись в начале третьего, сына в кроватке не обнаружила», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе управления Росгвардии.

Предположительно, мальчик проснулся, открыл незапертую дверь и вышел из квартиры.

Росгвардейцы передали ребенка матери и поблагодарили ее соседа за неравнодушие.