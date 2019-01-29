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Происшествия | В Пензе 3-летний ребенок ночью ушел из дома на улице Антонова

29.01.2019|09:57
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В ночь на понедельник, 28 января, на улице Антонова в Пензе произошло ЧП: около 2:00 молодая мать, проснувшись, обнаружила, что из квартиры пропал ее 3-летний сын.

Однако вызвать помощь женщина не успела: за нее это сделал сосед по подъезду.

Пензенец ночью возвращался в работы, вызвал лифт и обнаружил в нем малыша в нижнем белье. Он попытался выяснить, откуда ребенок взялся, но тот смог назвать только свое имя.

Чтобы мальчик не замерз, горожанин забрал его к себе в квартиру и сразу набрал 02.

«Прибывшие стражи порядка решили осмотреть подъезд и попробовать отыскать родителей ребенка. В тамбуре на шестом этаже росгвардейцы увидели обеспокоенную женщину, которая сразу сообщила, что ищет 3-летнего сына. Со слов матери, уложив ребенка спать в 21 час, она уснула вместе с ним. Проснувшись в начале третьего, сына в кроватке не обнаружила», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе управления Росгвардии.

Предположительно, мальчик проснулся, открыл незапертую дверь и вышел из квартиры.

Росгвардейцы передали ребенка матери и поблагодарили ее соседа за неравнодушие.

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Гость|29.01.2019 10:09|

Как он открвыл дверь?

Гость|29.01.2019 10:16|

Написано же - незапертая.

Гость|29.01.2019 10:17|

Это всё конечная .

Гость|29.01.2019 10:20|

Капец, вот повезло, что сосед такой попался. Во-первых, что он ночью с работы возвращался, а во-вторых, что мимо не прошел. Так-то вот наверное мало кто в третьем часу ночи с работы идет. Молодец мужик!

Гость|29.01.2019 10:21|

Действительно, повезло малышу, что соседа встретил.

Гость|29.01.2019 10:21|

Пензенец ночью возвращался в работы, 

Журналисты продолжают курить или нюхать , или пить . Вышел с работы и в неё вернулся . Как тогда он оказался в лифте своего дома ?

Гость|29.01.2019 10:23|

. Во-первых, что он ночью с работы возвращался

Внимательно читайте . Нам пишут что он возращался в работу .

Гость|29.01.2019 10:25|

Пензенец ночью возвращался в сознание

Гость|29.01.2019 10:26|

В тамбуре на шестом этаже росгвардейцы увидели обеспокоенную женщину, которая сразу сообщила, что ищет 3-летнего сына. 

Да видать там тамбур размером как футбольное поле .

Гость|29.01.2019 10:27|

penzainform.ru писал(a):

Пензенец ночью возвращался в работы
Так в какие-же "работы" он возвращался?)))

Гость|29.01.2019 10:27|

Надо ребёнка привлечь за бродяжничество

Гость|29.01.2019 10:29|

Бродяга мамин симпатяга

Гость|29.01.2019 10:31|

эх матери.матери.

Гость|29.01.2019 10:34|

Гость писал(a):

Во-первых, что он ночью с работы возвращался

Внимательно читайте . Нам пишут что он возращался в работу .

Гость писал(a):
Во-первых, что он ночью с работы возвращался

Внимательно читайте . Нам пишут что он возращался в работу .

Гость писал(a):
Во-первых, что он ночью с работы возвращался

Внимательно читайте . Нам пишут что он возращался в работу .

Гость писал(a):
Во-первых, что он ночью с работы возвращался

Внимательно читайте . Нам пишут что он возращался в работу .

Не "в работу", а "в работы"! На износ мужик пашет!)))

Гость|29.01.2019 10:37|

Подрастающий Фёдор Конюхов прославит родную Пензенскую губернию. А мать может просто работает на износ,что бы прокормить себя и дитя.

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Имя: Гость
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