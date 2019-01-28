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Происшествия | В Рязанской области пензенский ВАЗ врезался в фуру, пострадали трое

28.01.2019|14:55
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В воскресенье, 27 января, в Рязанской области произошло ДТП с участием автомобиля из Пензенского региона.

Около 20:30 в Сасовском районе 45-летний пензенец на ВАЗе выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру Scania с полуприцепом, которой управлял 57-летний житель Ульяновской области.

В ДТП пострадали водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства уточняются», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Источник — фото: 62.мвд.рф
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Гость|28.01.2019 15:36|

Минус таз - плюс жизнь

Гость|28.01.2019 15:46|

Были бы не на ВАЗе, а на китайском г@внопроме, лежали бы на столе у патологоанатома.

Имя: Гость
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