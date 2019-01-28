28.01.2019 | 14:55

В воскресенье, 27 января, в Рязанской области произошло ДТП с участием автомобиля из Пензенского региона.

Около 20:30 в Сасовском районе 45-летний пензенец на ВАЗе выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру Scania с полуприцепом, которой управлял 57-летний житель Ульяновской области.

В ДТП пострадали водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства уточняются», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.