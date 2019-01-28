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Происшествия | На улице Ульяновской мужчина пострадал при пожаре на 2 квадратных метрах

28.01.2019|09:58
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В воскресенье, 27 января, на улице Ульяновской в Пензе случился пожар, в результате которого пострадал человек.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в 19:00 произошло возгорание в строении № 56а. В бытовом помещении площадью шесть квадратных метров два захватил огонь.

На тушение пожара выезжали 14 человек на четырех спецмашинах.

«В результате ЧП пострадал мужчина 1971 года рождения, его госпитализировали», - добавили в ГУ МЧС.

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Гость|28.01.2019 10:27|

Погоняли парней почём зря.

КПП,сторож и плитка поди электрическая.Уснул,вода выкепела,каша загорелась.

Гость|28.01.2019 10:31|

Гость писал(a):

Погоняли парней почём зря.

КПП,сторож и плитка поди электрическая.Уснул,вода выкепела,каша загорелась.

Так Меркурий же !И не 4 машины,а 5 (4 пожарки + командирский УАЗ).

Имя: Гость
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