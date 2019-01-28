28.01.2019 | 09:58

В воскресенье, 27 января, на улице Ульяновской в Пензе случился пожар, в результате которого пострадал человек.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в 19:00 произошло возгорание в строении № 56а. В бытовом помещении площадью шесть квадратных метров два захватил огонь.

На тушение пожара выезжали 14 человек на четырех спецмашинах.

«В результате ЧП пострадал мужчина 1971 года рождения, его госпитализировали», - добавили в ГУ МЧС.