В воскресенье, 27 января, на улице Ульяновской в Пензе случился пожар, в результате которого пострадал человек.
Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в 19:00 произошло возгорание в строении № 56а. В бытовом помещении площадью шесть квадратных метров два захватил огонь.
На тушение пожара выезжали 14 человек на четырех спецмашинах.
«В результате ЧП пострадал мужчина 1971 года рождения, его госпитализировали», - добавили в ГУ МЧС.
Погоняли парней почём зря.
КПП,сторож и плитка поди электрическая.Уснул,вода выкепела,каша загорелась.