28.01.2019 | 14:10

В понедельник, 28 января, на улице Лермонтова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием спецтехники.

Около 13:40 напротив медицинского училища столкнулись «Лада» и трактор с ковшом.

«Они встали паровозиком и заняли всю полосу в сторону центра на и без того узкой дороге, где всего по полосе в каждом направлении. Уже собирается пробка», - написала очевидица аварии Елена М., приславшая фото и видео в редакцию ИА «ПензаИнформ».

Судя по всему, автомобиль «Лада» получил незначительные механические повреждения. Из людей никто не пострадал.

Накануне в 3-м проезде Бурмистрова в ДТП попала машина скорой помощи, столкнувшаяся с Hyundai Solaris. В результате аварии 21-летняя пассажирка скорой получила телесные повреждения.