Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|28 янв 2019|15:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.19  |  $  65.93
 

Происшествия | На улице Лермонтова «Лада» и трактор с ковшом не поделили дорогу

28.01.2019|14:10
Печать

В понедельник, 28 января, на улице Лермонтова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием спецтехники.

Около 13:40 напротив медицинского училища столкнулись «Лада» и трактор с ковшом.

«Они встали паровозиком и заняли всю полосу в сторону центра на и без того узкой дороге, где всего по полосе в каждом направлении. Уже собирается пробка», - написала очевидица аварии Елена М., приславшая фото и видео в редакцию ИА «ПензаИнформ».

Судя по всему, автомобиль «Лада» получил незначительные механические повреждения. Из людей никто не пострадал.

Накануне в 3-м проезде Бурмистрова в ДТП попала машина скорой помощи, столкнувшаяся с Hyundai Solaris. В результате аварии 21-летняя пассажирка скорой получила телесные повреждения.

0
0
0
0
 
Гость|28.01.2019 14:37|

На поверхности видна вина администрации, узкие дороги, снег не вывозится, не контролируют вывоз и очистку снега

Гость|28.01.2019 14:45|

снежная каша-то соответствует буртасской норме?

Гость|28.01.2019 14:46|

это да,за то у нас языком хорошо метут о вывозе снега

Гость|28.01.2019 14:47|

Гость писал(a):

у нас языком хорошо метут о вывозе снега
а на улице Калинина НИ РАЗУ в эту зиму снег не вывозили!

Гость|28.01.2019 14:51|

Ваз не пострадал,зато,говорят,трактор в дрыбаган разнесло. Ковш в одну сторону,кунг в другую. Еле собрали.

Гость|28.01.2019 15:02|

пусть все тупые ублюдки перебьются. хорошим водилам хоть места побольше будет на дорогах

Гость|28.01.2019 15:09|

Тракторист тот ещё отморозок...вообще без тормозов.

Гость|28.01.2019 15:35|

А если бы трактор был без ковша, что бы изменилось?!)

Гость|28.01.2019 15:48|

На фото трактор с ДВУМЯ ковшами.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 