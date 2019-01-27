27.01.2019 | 15:58

В региональном управлении Следственного комитета России рассказали подробности смертельного пожара, случившегося в ночь на воскресенье, 27 января, в Верхнем Ломове.

Сигнал о ЧП поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 3:55. На Октябрьской улице загорелся срубовой деревянный дом площадью 25 квадратных метров.

В результате пожара погибла хозяйка жилья - женщина 1936 года рождения.

«Пенсионерка проживала одна. О ЧП сообщила ее соседка. Никаких повреждений, кроме термических, на теле погибшей не обнаружено», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя областного СУ СК России Татьяна Махницкая.

По факту смерти человека при пожаре проводится проверка.