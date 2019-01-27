Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|27 янв 2019|16:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  74.63  |  $  65.92
 

Происшествия | СУ СК: Погибшая при пожаре в Верхнем Ломове пенсионерка жила одна

27.01.2019|15:58
Печать

В региональном управлении Следственного комитета России рассказали подробности смертельного пожара, случившегося в ночь на воскресенье, 27 января, в Верхнем Ломове.

Сигнал о ЧП поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 3:55. На Октябрьской улице загорелся срубовой деревянный дом площадью 25 квадратных метров.

В результате пожара погибла хозяйка жилья - женщина 1936 года рождения.

«Пенсионерка проживала одна. О ЧП сообщила ее соседка. Никаких повреждений, кроме термических, на теле погибшей не обнаружено», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя областного СУ СК России Татьяна Махницкая.

По факту смерти человека при пожаре проводится проверка.

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 