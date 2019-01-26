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Происшествия | О погибшей в Краснополье женщине могли забыть при пожаре

26.01.2019|18:30
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В одночасье семья Светланы Давлетбаевой лишилась крыши над головой и имущества. Женщине принадлежала одна из трех квартир в частном жилом доме № 3 на улице Школьной в селе Краснополье.

«Началось все с соседей, с края того, все горело в эту сторону. Остались мы без квартиры и без соседей - без всего», - рассказала Светлана Давлетбаева.

Сообщение о возгорании в нем поступило на пульт единой диспетчерской службы в половине третьего часа ночи.

«К месту вызова выехали подразделения согласно расписанию выезда. На данный момент сгорел трехквартирный дом на площади 170 квадратных метров», - сообщил начальник Пензенского пожарно-спасательного гарнизона Вячеслав Морозов.

«Осмотром места происшествия установлено, что очаг пожара находился в квартире № 1. В момент возникновения пожара в квартире находились мать с дочерью 1979 года рождения. В 09:11 было обнаружено тело дочери», - отметил старший инспектор ОНД и ПР Пензенского района Сергей Рачкин.

По предварительным данным, сожитель молодой женщины вместе с ее матерью - хозяйкой квартиры после того, как начался пожар, сумел вывести подругу в сени и оставил там. Мужчина попытался подручными средствами тушить огонь. И могло получиться так, что в суматохе о пострадавшей, вероятно, просто забыли.

«Сейчас уже понятно, что возгорание произошло по чисто человеческой халатности, потому что можно было предотвратить трагедию самим жителям. Но, к сожалению, спиртное в этом тоже поучаствовало, и как результат - молодая девушка (1979 года) погибла», - подчеркнул глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

По словам главы Пензенского района, в Краснополье на особом счету - около 15 неблагополучных семей. За ними установлен повышенный контроль, в сельсовете ведется журнал регулярных посещений. Однако в домах обычных местных жителей проверяющие - гости нечастые.

С начала 2019 года в Пензенской области произошло 124 пожара, в которых погибло 14 человек, трое получили травмы и девять были спасены.

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Гость|26.01.2019 19:13|

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