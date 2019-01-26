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Происшествия | На улице Луговой в Пензе «Приора» перевернулась на крышу

26.01.2019|14:07
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В субботу, 26 января, в Пензе произошло ДТП на улице Луговой (микрорайон Маньчжурия). «Лада-Приора» неожиданно оказалась лежащей на крыше, колесами кверху.

Фото аварии выложили очевидцы в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». На одном из них видно, что рядом с перевернувшейся «Приорой» стоит реанимационная машина скорой помощи.

Несмотря на серьезность ситуации, пензенцы комментируют ее с оттенком юмора.

«Четко на своей полосе. Просто устал. Жук упал и встать не может, ждет, ну кто ему поможет», - пишет одна из участниц обсуждения.

«Приора» еще не то может исполнить», - иронизирует другой.

«Замерз и колеса кверху», - пишет третий.

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Гость|26.01.2019 14:38|

КОЛЕЯ И СКОРОСТЬ...

Гость|26.01.2019 14:40|

Гость писал(a):

Гость|26.01.2019 14:38|

КОЛЕЯ И СКОРОСТЬ...

да не болтай, приора головного мозга, реанимация поздно приехала, лечить надо было раньше...

Гость|26.01.2019 14:45|

Там одни ублюдки живут

Гость|26.01.2019 14:48|

А может надо должным образом дороги чистить? А не чунушьем популизмом заниматься?

Гость|26.01.2019 15:02|

Блин. То Терновка то Манчжурия-Нахаловка. И - тазы, тазы, тазы..

Имя: Гость
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