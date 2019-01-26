26.01.2019 | 14:07

В субботу, 26 января, в Пензе произошло ДТП на улице Луговой (микрорайон Маньчжурия). «Лада-Приора» неожиданно оказалась лежащей на крыше, колесами кверху.

Фото аварии выложили очевидцы в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». На одном из них видно, что рядом с перевернувшейся «Приорой» стоит реанимационная машина скорой помощи.

Несмотря на серьезность ситуации, пензенцы комментируют ее с оттенком юмора.

«Четко на своей полосе. Просто устал. Жук упал и встать не может, ждет, ну кто ему поможет», - пишет одна из участниц обсуждения.

«Приора» еще не то может исполнить», - иронизирует другой.

«Замерз и колеса кверху», - пишет третий.