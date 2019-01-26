В субботу, 26 января, в Пензе произошло ДТП на улице Луговой (микрорайон Маньчжурия). «Лада-Приора» неожиданно оказалась лежащей на крыше, колесами кверху.
Фото аварии выложили очевидцы в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». На одном из них видно, что рядом с перевернувшейся «Приорой» стоит реанимационная машина скорой помощи.
Несмотря на серьезность ситуации, пензенцы комментируют ее с оттенком юмора.
«Четко на своей полосе. Просто устал. Жук упал и встать не может, ждет, ну кто ему поможет», - пишет одна из участниц обсуждения.
«Приора» еще не то может исполнить», - иронизирует другой.
«Замерз и колеса кверху», - пишет третий.
КОЛЕЯ И СКОРОСТЬ...