В УГИБДД прокомментировали смертельное ДТП, случившееся в пятницу, 25 января, на улице Пушкина в Пензе.
В 12:35 на пересечении улиц Ставского и Пушкина столкнулись легковой автомобиль Hyundai Creta и маршрутка Ford Transit, которой управлял 29-летний водитель. «В автомобиле Hyundai обнаружен труп 41-летней женщины», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.
До проведения экспертизы в ГИБДД не могут сообщить, почему незначительное столкновение привело к столь трагическим последствиям.
По факту ДТП проводится проверка.
Пензенцы, обсуждающие на форуме и в социальной сети «ВКонтакте» новость об аварии, предположили, что женщине стало плохо до столкновения. Однако, по официально не подтвержденным данным, она въехала в маршрутку из-за того, что та затормозила.
Очевидцы трагедии утверждают, что водитель Hyundai погибла не мгновенно. Пензенцы предполагают, что женщине повредило ремнем сонную артерию или смертельную травму ей нанесла подушка безопасности.
Какая крета это ix вы откуда это берете?