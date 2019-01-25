25.01.2019 | 16:28

В УГИБДД прокомментировали смертельное ДТП, случившееся в пятницу, 25 января, на улице Пушкина в Пензе.

В 12:35 на пересечении улиц Ставского и Пушкина столкнулись легковой автомобиль Hyundai Creta и маршрутка Ford Transit, которой управлял 29-летний водитель. «В автомобиле Hyundai обнаружен труп 41-летней женщины», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

До проведения экспертизы в ГИБДД не могут сообщить, почему незначительное столкновение привело к столь трагическим последствиям.

По факту ДТП проводится проверка.

Пензенцы, обсуждающие на форуме и в социальной сети «ВКонтакте» новость об аварии, предположили, что женщине стало плохо до столкновения. Однако, по официально не подтвержденным данным, она въехала в маршрутку из-за того, что та затормозила.

Очевидцы трагедии утверждают, что водитель Hyundai погибла не мгновенно. Пензенцы предполагают, что женщине повредило ремнем сонную артерию или смертельную травму ей нанесла подушка безопасности.