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Происшествия | В УГИБДД сообщили подробности смертельного ДТП с маршруткой

25.01.2019|16:28
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В УГИБДД прокомментировали смертельное ДТП, случившееся в пятницу, 25 января, на улице Пушкина в Пензе.

В 12:35 на пересечении улиц Ставского и Пушкина столкнулись легковой автомобиль Hyundai Creta и маршрутка Ford Transit, которой управлял 29-летний водитель. «В автомобиле Hyundai обнаружен труп 41-летней женщины», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

До проведения экспертизы в ГИБДД не могут сообщить, почему незначительное столкновение привело к столь трагическим последствиям.

По факту ДТП проводится проверка.

Пензенцы, обсуждающие на форуме и в социальной сети «ВКонтакте» новость об аварии, предположили, что женщине стало плохо до столкновения. Однако, по официально не подтвержденным данным, она въехала в маршрутку из-за того, что та затормозила.

Очевидцы трагедии утверждают, что водитель Hyundai погибла не мгновенно. Пензенцы предполагают, что женщине повредило ремнем сонную артерию или смертельную травму ей нанесла подушка безопасности.

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Гость|25.01.2019 16:41|

Какая крета это ix вы откуда это берете?

Гость|25.01.2019 16:44|

Гость писал(a):

Какая крета это ix вы откуда это берете?
Из обсуждения здесь же этой новости в другой ветке. Там кто то написал что это крета. Это же ПИ )))

Гость|25.01.2019 16:44|

а где же подробности? чо пензинформ скатываетесь к желтой прессе?

Гость|25.01.2019 16:44|

Какая крета это ix, вы откуда это берете?

Гость|25.01.2019 16:46|

Может давление,голова разболелась.Вон как скачет погода,многие жалуются на плохое состояние.

Гость|25.01.2019 16:47|

Гость писал(a):

а где же подробности? чо пензинформ скатываетесь к желтой прессе?
"По факту ДТП проводится проверка." вот Вам и все подробности.

Главное заинтриговать аудиторию.

Гость|25.01.2019 16:49|

тромб

Гость|25.01.2019 16:50|

Гость писал(a):

тромб
Точно?

Гость|25.01.2019 16:53|

Такая молодая и уже тромб?

Гость|25.01.2019 17:05|

Гость писал(a):

Такая молодая и уже тромб?
А что такого? Ночами стояла на заводе у станка, не щадила здоровье, чтоб заработать полтора ляма на этого говнокорейца, и, наконец, когда купила, здоровье дало сбой. Только в ПФР несусветно радуются такому исходу жизни.

Гость|25.01.2019 17:11|

Только в ПФР несусветно радуются такому исходу жизни.

Ничего и не радуются! Она не доработала! Она должна была доработать до 60-ти, и сразу скончаться, вот тогда да!

Гость|25.01.2019 17:13|

Гость писал(a):

Гость|25.01.2019 16:44|

а где же подробности? чо пензинформ скатываетесь к желтой прессе?

интриганты, это ж журналюги, им лишь бы написать, а что там и про что там без разницы, там редактор походу подписывает не глядя, все что ему на стол кладут, а то так пнзаинформ закрылось бы уже давно))

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