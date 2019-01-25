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Происшествия | В Терновке водитель Mitsubishi Pajero сбил женщину и врезался в Нyundai

25.01.2019|14:00
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В четверг, 24 января, в Пензе под колесами автомобиля оказалась 43-летняя женщина.

По предварительным данным, в 13:45 напротив дома № 11 на улице Вадинской 70-летний водитель Mitsubishi Pajero сбил пешехода, а затем въехал в стоящий автомобиль Нyundai Santa Fe.

Женщина, ставшая жертвой наезда, получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|25.01.2019 15:15|

На кладбище место занимать нужно в этом возрасте ,а не людей калечить на дорогах

Гость|25.01.2019 15:24|

Каждый день на дорогах города одни ДТП. Сводки как с поля боя. Во всем виноваты дорожники и чиновники. Дороги не чищены от снега, гололед сплошной, стали уже в два раза... Почему техники нет на дорогах, почему её дико не хватает? Может сократить областной и городской аппарат власти раза в 2-3, чтобы денег в бюджете на дороги и на снегоуборочную технику хватало?

Гость|25.01.2019 15:27|

Вчера городские чиновники придумали для местных дорог новую формулу: в проезжем состоянии! Про нормативы и ГОСТы даже уже не вспоминают.

Гость|25.01.2019 15:29|

Губернатору и его команде нужно не с беременными женщинами по поводу абортов встречаться, а брать лопаты и откапывать каждый день город от снега. От ужасных дорог гибнет и калечится куда больше людей в Пензе, нежели от абортов

Имя: Гость
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