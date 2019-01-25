В четверг, 24 января, в Пензе под колесами автомобиля оказалась 43-летняя женщина.
По предварительным данным, в 13:45 напротив дома № 11 на улице Вадинской 70-летний водитель Mitsubishi Pajero сбил пешехода, а затем въехал в стоящий автомобиль Нyundai Santa Fe.
Женщина, ставшая жертвой наезда, получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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