25.01.2019 | 14:00

В четверг, 24 января, в Пензе под колесами автомобиля оказалась 43-летняя женщина.

По предварительным данным, в 13:45 напротив дома № 11 на улице Вадинской 70-летний водитель Mitsubishi Pajero сбил пешехода, а затем въехал в стоящий автомобиль Нyundai Santa Fe.

Женщина, ставшая жертвой наезда, получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.