25.01.2019 | 12:12

В ночь на пятницу, 25 января, в Колышлее случился крупный пожар. Административное здание на улице Садовой полыхало несколько часов.

Сигнал о возгорании поступил в 2:21. Первыми с огнем на площади 240 квадратных метров стали бороться местные пожарные, потом они позвали на помощь коллег из Сердобска и Пензы.

Кирпичное строение с металлическим пристроем выгорело изнутри. Потушить пламя удалось только к утру. По состоянию на 12:00 там велись пролив и разбор конструкций.

«В результате пожара никто не пострадал. 4 января в этом здании уже ликвидировали возгорание», - сообщила ИА «ПензаИнформ» начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Анна Шупилова.