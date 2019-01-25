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Происшествия | В Колышлее несколько часов тушили крупный пожар

25.01.2019|12:12
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В ночь на пятницу, 25 января, в Колышлее случился крупный пожар. Административное здание на улице Садовой полыхало несколько часов.

Сигнал о возгорании поступил в 2:21. Первыми с огнем на площади 240 квадратных метров стали бороться местные пожарные, потом они позвали на помощь коллег из Сердобска и Пензы.

Кирпичное строение с металлическим пристроем выгорело изнутри. Потушить пламя удалось только к утру. По состоянию на 12:00 там велись пролив и разбор конструкций.

«В результате пожара никто не пострадал. 4 января в этом здании уже ликвидировали возгорание», - сообщила ИА «ПензаИнформ» начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Анна Шупилова.

Источник — видео vk.com/public73665298
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Гость|25.01.2019 12:26|

Продали 10 кг шашлыков.

Гость|25.01.2019 12:30|

В пожарной части Колышлейского района на карте расстояние до некоторых населенных пунктов завышено более, чем в 2 раза. Номер телефона врио начальника отдела пожнадзора Бардина не дают, говорят, что он запретил.

Бардина и его подчиненных долой, заменить другими, которые будут работать.

Гость|25.01.2019 12:46|

Учите мат. часть товарищ, Бардин это с другой инстанции, к тушению он никакого отношения не имеет

Гость|25.01.2019 13:39|

Гость писал(a):

Учите мат. часть товарищ, Бардин это с другой инстанции, к тушению он никакого отношения не имеет
Зато он решает, приедут на пожар вовремя пожарные спасатели или нет.

Гость|25.01.2019 13:54|

penzainform.ru писал(a):

Кирпичное строение с металлическим пристроем выгорело изнутри.

Объект потушен полным выгоранием объекта. Видимо со второй попытки все же успешно у них вышло.

Имя: Гость
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