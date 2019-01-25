25.01.2019 | 09:19

В посольстве Киргизии в Российской Федерации сообщили, что погибшие в ДТП под Константиновкой в Пензенской области были гражданами Киргизии.

Трагедия произошла в 0:25 в четверг, 24 января, на 420-м километре дороги Саратов - Нижний Новгород, на пересечении магистрали с трассой Пенза - Тамбов.

Столкнулись минивэн Toyota Alphard под управлением 49-летнего мужчины и грузовая машина ГАЗ-2824FU, за рулем которой находился 23-летний молодой человек. Погибли пассажиры иномарки - 53-летний мужчина и 25-летняя женщина. Еще две пассажирки госпитализированы с травмами различной степени тяжести в клиническую больницу № 6 им. Г. А. Захарьина.

Всего в минивэне находились восемь граждан Киргизии. Четверо, в том числе водитель, не пострадали.

«Посольством направлен официальный запрос в адрес ГИБДД УВМД России по Пензенской области для полного выяснения обстоятельств данного происшествия. Вопрос взят на контроль», - добавили в посольстве.