25.01.2019 | 17:11

Авария на улице Пушкина особо не привлекла внимание зевак. Столкновение несильное: у иномарки слегка помят бампер, у микроавтобуса почти нет никаких повреждений. Но ДТП стоило жизни водителю южнокорейской машины. За рулем находилась женщина.

«На пересечении улицы Ставского и улицы Пушкина произошло столкновение автомобиля Hyundai и автомобиля Ford Transit. В автомобиле Hyundai обнаружен труп женщины 1977 года рождения. Причина смерти женщины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», - сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Олеся Сатыренко.

По предварительной информации, Ford резко затормозил - некое транспортное средство, шедшее перед ним, решило повернуть направо. В результате произошло трагическое столкновение.

По свидетельствам очевидцев, водитель микроавтобуса подошел к иномарке, женщина якобы еще была жива и плакала. Она сидела, пристегнутая ремнем, в салоне сработала подушка безопасности. Мужчина вызвал скорую помощь.

Через некоторое время пострадавшая скончалась. На пассажирском сидении находилось пустое детское кресло.