В пятницу, 25 января, на улице Пушкина в Пензе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, около 13:00 там столкнулись легковой автомобиль Hyundai и маршрутка.
Официальной информации о ДТП пока нет, но, по данным ИА «ПензаИнформ», погибла 41-летняя женщина, находившаяся за рулем Hyundai.
Фото с места аварии появились в социальной сети «ВКонтакте». Проезжавшие мимо водители и пользователи Сети, анализирующие фотографии, недоумевают, почему такое незначительное столкновение привело к столь трагическим последствиям.
Разбираться в этом предстоит медикам и сотрудникам ГИБДД.
вот тебе и машина на букву ХУ :(