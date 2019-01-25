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Происшествия | На улице Пушкина в ДТП с маршруткой погибла женщина

25.01.2019|14:15
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В пятницу, 25 января, на улице Пушкина в Пензе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, около 13:00 там столкнулись легковой автомобиль Hyundai и маршрутка.

Официальной информации о ДТП пока нет, но, по данным ИА «ПензаИнформ», погибла 41-летняя женщина, находившаяся за рулем Hyundai.

Фото с места аварии появились в социальной сети «ВКонтакте». Проезжавшие мимо водители и пользователи Сети, анализирующие фотографии, недоумевают, почему такое незначительное столкновение привело к столь трагическим последствиям.

Разбираться в этом предстоит медикам и сотрудникам ГИБДД.

Источник — фото Романа Погодина
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Гость|25.01.2019 14:22|

вот тебе и машина на букву ХУ :(

Гость|25.01.2019 14:33|

Ужас какой!!! Может еще до столкновения она погибла (сердце...), поэтому и въехала ее машина в маршрутку?

Гость|25.01.2019 14:36|

Как она могла погибнуть за рулем хундая? Машины целые.

Гость|25.01.2019 14:37|

Когда наведут порядок на дорогах? Страшно новости читать.

Гость|25.01.2019 14:38|

Может она ДО ДТП ? Приступ или еще что?

Гость|25.01.2019 14:41|

Удар не сильный, явно...как погибла?

Гость|25.01.2019 14:42|

Когда маршрутки заменят автобусами большой вместимости???

Гость|25.01.2019 14:46|

Маршрутки на этом участке останавливаются с аварийкой, где захотят.

Гость|25.01.2019 14:47|

100% ей стало плохо еще до ДТП и в итоге она столкнулась с маршруткой. Проезжал мимо и судя по повреждениям, так и было на самом деле.

Гость|25.01.2019 14:49|

Странно, конечно. Ждем комментарий от сотрудников ГИБДД.

Гость|25.01.2019 14:53|

Гость писал(a):

Когда маршрутки заменят автобусами большой вместимости??
после революции...

Гость|25.01.2019 14:54|

сонную артерию перерезало ремнем

Гость|25.01.2019 14:54|

Скорее всего или сердце, или тромб ...не из-за столкновения.

Гость|25.01.2019 14:56|

Мы там были.... Скорую вызывали. Ждали 25 минут!

Гость|25.01.2019 14:56|

По повреждениям кого? У нее опухла шея, повреждения на шее, кровь из носа, скорее всего полка ей сломала шею, после аварии она ещё была жива но недолго, скорая ехала 30 минут

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Имя: Гость
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