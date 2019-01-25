25.01.2019 | 14:15

В пятницу, 25 января, на улице Пушкина в Пензе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, около 13:00 там столкнулись легковой автомобиль Hyundai и маршрутка.

Официальной информации о ДТП пока нет, но, по данным ИА «ПензаИнформ», погибла 41-летняя женщина, находившаяся за рулем Hyundai.

Фото с места аварии появились в социальной сети «ВКонтакте». Проезжавшие мимо водители и пользователи Сети, анализирующие фотографии, недоумевают, почему такое незначительное столкновение привело к столь трагическим последствиям.

Разбираться в этом предстоит медикам и сотрудникам ГИБДД.