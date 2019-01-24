24.01.2019 | 09:59

В среду, 23 января, в селе Пашково Земетчинского района произошел пожар, в котором пострадал местный житель.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС в 20:02. На тушение огня выехали 7 пожарных на двух спецавтомобилях.

«В деревянном доме сгорела кровля. При пожаре пострадал 51-летний мужчина», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

22 января губернатор Иван Белозерцев высказал обеспокоенность ростом пожаров в регионе. По его мнению, основными причинами трагедий становится нарушение правил безопасности. Он напомнил о своем поручении разобрать каждый случай пожара и по результатам анализа принять соответствующие решения о работе различных ведомств.