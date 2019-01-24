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Происшествия | В Земетчинском районе 51-летний сельчанин пострадал при пожаре

24.01.2019|09:59
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В среду, 23 января, в селе Пашково Земетчинского района произошел пожар, в котором пострадал местный житель.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС в 20:02. На тушение огня выехали 7 пожарных на двух спецавтомобилях.

«В деревянном доме сгорела кровля. При пожаре пострадал 51-летний мужчина», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

22 января губернатор Иван Белозерцев высказал обеспокоенность ростом пожаров в регионе. По его мнению, основными причинами трагедий становится нарушение правил безопасности. Он напомнил о своем поручении разобрать каждый случай пожара и по результатам анализа принять соответствующие решения о работе различных ведомств.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|24.01.2019 10:39|

Мы держимся,но денег на ремонт печей и электрики НЕТ!

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