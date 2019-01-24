24.01.2019 | 11:21

В Пензе сотрудники Росгвардии задержали пациента больницы, устроившего дебош. Патрульные приехали в медучреждение, получив сообщение: «В отделении терапии городской больницы происходит драка».

40-летнего дебошира, находившегося на стационарном лечении, задержали на месте. К этому времени он уже успел разбить раковину и сломать кровать в палате.

Оказалось, что пензенец в нарушение всех правил больницы употребил алкоголь. В состоянии сильного опьянения он начал кричать, размахивать руками и крушить мебель.

«Своими действиями он вынудил сотрудников медицинского учреждения обратиться за помощью к правоохранителям. Для дальнейшего разбирательства гражданина доставили в отдел полиции», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

10 января в Нижнем Ломове росгвардейцы задержали пьяного хулигана, явившегося вечером в приемное отделение районной больницы. 42-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, мешал работе персонала, требуя госпитализации.