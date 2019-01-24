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Происшествия | В Пензе пациент больницы сломал кровать и раковину

24.01.2019|11:21
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В Пензе сотрудники Росгвардии задержали пациента больницы, устроившего дебош. Патрульные приехали в медучреждение, получив сообщение: «В отделении терапии городской больницы происходит драка».

40-летнего дебошира, находившегося на стационарном лечении, задержали на месте. К этому времени он уже успел разбить раковину и сломать кровать в палате.

Оказалось, что пензенец в нарушение всех правил больницы употребил алкоголь. В состоянии сильного опьянения он начал кричать, размахивать руками и крушить мебель.

«Своими действиями он вынудил сотрудников медицинского учреждения обратиться за помощью к правоохранителям. Для дальнейшего разбирательства гражданина доставили в отдел полиции», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

10 января в Нижнем Ломове росгвардейцы задержали пьяного хулигана, явившегося вечером в приемное отделение районной больницы. 42-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, мешал работе персонала, требуя госпитализации.

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Гость|24.01.2019 11:31|

Крассавчик.

Гость|24.01.2019 11:32|

Пишите правду уже, а? Дурака забрали в неврологию с судорогами, а к нему на второй день чудесной и случайной трезвости пришла белочка, вот он все и ломал. В наркологии товарищ, с перспективой в Ишим. Пишите правду.

Гость|24.01.2019 11:32|

В больницах все бухают поголовно.

Гость|24.01.2019 11:33|

Сломал три раковины,три кровати,три шкафчике,вынес три двери вместе с коробкой и разбил телевизор..тоже три штуки диагональю 43 дюйма.

Гость|24.01.2019 11:34|

Дураки комментарии пишут.

Гость|24.01.2019 11:35|

Гость писал(a):

Гость|24.01.2019 11:34|

Дураки комментарии пишут.

снял с языка!

Гость|24.01.2019 11:35|

и сломать кровать в палате.

Опять на досках лежать больной будет из за нехватки кроватей

Гость|24.01.2019 11:36|

во времена Сталина такого бы уже на месте расстреляли

Гость|24.01.2019 11:37|

Гость писал(a):

Дураки комментарии пишут.
Сам себя рассекретил, дурачок! ХА!

Гость|24.01.2019 11:38|

гражданина доставили в отдел полиции»,

Тут явно перепутали маршрут . В дурку его надо было доставить Лермонтова 28 .

Гость|24.01.2019 11:38|

Гость писал(a):

снял с языка!
И тут заднеприводные, один у другого с языка что-то вынул. Ужас. Езжайте в европу!

Гость|24.01.2019 11:42|

На видео надо было всё снимать . Рейтинг просмотров просто бешеный был бы . Жаль очень жаль что мы не увидим этого . Хотя сценарий уже есть . Может фильм снимут .

Гость|24.01.2019 11:44|

Гость писал(a):

Сломал три раковины,три кровати,три шкафчике,вынес три двери вместе с коробкой и разбил телевизор..тоже три штуки диагональю 43 дюйма.
Два магнитофона... Отечественных.. Собака с милиции обещала приехать.

Гость|24.01.2019 11:45|

Гость писал(a):

Гость писал(a):

Гость|24.01.2019 11:34|

Дураки комментарии пишут.

снял с языка!

Ночью развратом занимайтесь. снимайте-кладите...

Гость|24.01.2019 11:49|

Кровать ,раковина это всёмелочи . Вот еслибы он медсестру сломал , сестру хозяйку вот тогда да ...

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Имя: Гость
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