24.01.2019 | 13:27

В четверг, 24 января, на участке трассы М5 в Пензенской области около поселка Монтажного с 12:10 ограничен проезд транспорта. Причиной тому стали несколько ДТП.

Как уточнила ИА «ПензаИнформ» специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Елизарова, на месте столкновения бензовоза и самосвала организовано реверсивное движение (647-й километр).

Очевидцы последствий ДТП пишут в социальной сети «ВКонтакте», что их участниками стали шесть машин, ехавших в попутном направлении. Пензенцы выкладывают фотографии, отмечая, что «трасса - лед».

По данным ИА «ПензаИнформ», водитель самосвала погиб. Официальной информации пока нет.