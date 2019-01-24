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Происшествия | В Пензе на трассе М5 ограничили движение: столкнулись 6 машин

24.01.2019|13:27
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В четверг, 24 января, на участке трассы М5 в Пензенской области около поселка Монтажного с 12:10 ограничен проезд транспорта. Причиной тому стали несколько ДТП.

Как уточнила ИА «ПензаИнформ» специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Елизарова, на месте столкновения бензовоза и самосвала организовано реверсивное движение (647-й километр).

Очевидцы последствий ДТП пишут в социальной сети «ВКонтакте», что их участниками стали шесть машин, ехавших в попутном направлении. Пензенцы выкладывают фотографии, отмечая, что «трасса - лед».

По данным ИА «ПензаИнформ», водитель самосвала погиб. Официальной информации пока нет.

Источник — фото Дмитрия Макеева, Виктора Купряшина, vk.com/sova_penza
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Гость|24.01.2019 13:54|

Светофор необходимо убирать с поворота на Монтажный. Из-за него и пробки и аварии.

Гость|24.01.2019 13:57|

Гость писал(a):

Светофор необходимо убирать с поворота на Монтажный. Из-за него и пробки и аварии.
Монтажный весь с зариком убрать оттудва!

Гость|24.01.2019 13:59|

дороги не чистят....

Гость|24.01.2019 14:04|

вчера там проезжал-трасса была чистой. Какой лед???? температура все время минус.думайте головой когда пишите.и ,если дорогу не почистили- это не значит, что нужно устраивать аварии дуракам!

Гость|24.01.2019 14:04|

Гость писал(a):

дороги не чистят....
Да весна уже скоро, ждем.

Гость|24.01.2019 14:08|

Деловой, шустрый какой! Дороги не чистят. Покупай внедорожник или ходи пешком. :((((

Гость|24.01.2019 14:19|

насчет весны- сейчас такие водители, что им все равно когда устраивать аварии- думаете весной у некоторых ума прибавится...

Гость|24.01.2019 14:21|

СОГЛАСЕН С 13:54.ТАМ ЕСТЬ РАЗВЯЗКА,ПРОЕДУТ 2 КМ ЛИШНИХ...

Гость|24.01.2019 14:22|

Плохая погода, для незнающих это место неожиданное сужение при повороте на кладбище. Вот и аварийная ситуация

Гость|24.01.2019 14:24|

На гпз 24..ни одной машины с песком..зато чиновники хвалятся о новых и новых машинах коммун.службы..идиоты полные

Гость|24.01.2019 14:31|

Светофор не причём. Авария произошла до светофора. А если его убрать как дорогу переходить. Умные собрались.

Гость|24.01.2019 14:51|

СВЕТОФОР ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ ИЛИ ТРЕТЬЮ ПОЛОСУ...

Гость|24.01.2019 14:52|

Закрыть М5 полностью... одни аварии

Гость|24.01.2019 14:57|

Гость писал(a):

Закрыть М5 полностью... одни аварии
От Мастиновки до Чемодановки,как всегда.Трассу надо полностью выносить за пределы города и делать развязки вместо перекрёстков.

Гость|24.01.2019 15:09|

Убрать светофор и построить надземный переход. Сколько жизней должно быть погублено на этом перекрестке,чтобы чиновники зачесались и начали менять ситуацию в лучшую сторону?! Губернатор,возьмите ситуацию на контроль.

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