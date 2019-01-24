В ночь на четверг, 24 января, в Пензенском районе произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, авария случилась в 0:25 на 420-м километре дороги Саратов - Нижний Новгород, на пересечении магистрали с трассой Пенза - Тамбов, недалеко от села Константиновка.
Столкнулись минивэн Toyota Alphard под управлением 49-летнего мужчины и грузовая машина ГАЗ-2824FU, за рулем которой находился 23-летний молодой человек.
На место происшествия прибыли спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.
Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в аварии погибли пассажиры иномарки - 53-летний мужчина и 25-летняя женщина.
Еще две пассажирки, одной из которых 45 лет, а личность второй устанавливается, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Двух человек медики после осмотра отпустили.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
По моему, уже достаточно смертей на этом участке, чтобы начать принимать меры.