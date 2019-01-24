24.01.2019 | 09:48

В ночь на четверг, 24 января, в Пензенском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, авария случилась в 0:25 на 420-м километре дороги Саратов - Нижний Новгород, на пересечении магистрали с трассой Пенза - Тамбов, недалеко от села Константиновка.

Столкнулись минивэн Toyota Alphard под управлением 49-летнего мужчины и грузовая машина ГАЗ-2824FU, за рулем которой находился 23-летний молодой человек.

На место происшествия прибыли спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в аварии погибли пассажиры иномарки - 53-летний мужчина и 25-летняя женщина.

Еще две пассажирки, одной из которых 45 лет, а личность второй устанавливается, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Двух человек медики после осмотра отпустили.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.