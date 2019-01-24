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Происшествия | В ночном ДТП под Константиновкой погибли два пассажира Toyota

24.01.2019|09:48
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В ночь на четверг, 24 января, в Пензенском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, авария случилась в 0:25 на 420-м километре дороги Саратов - Нижний Новгород, на пересечении магистрали с трассой Пенза - Тамбов, недалеко от села Константиновка.

Столкнулись минивэн Toyota Alphard под управлением 49-летнего мужчины и грузовая машина ГАЗ-2824FU, за рулем которой находился 23-летний молодой человек.

На место происшествия прибыли спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в аварии погибли пассажиры иномарки - 53-летний мужчина и 25-летняя женщина.

Еще две пассажирки, одной из которых 45 лет, а личность второй устанавливается, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Двух человек медики после осмотра отпустили.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Источник — фото: 58.mchs.gov.ru
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Гость|24.01.2019 10:14|

По моему, уже достаточно смертей на этом участке, чтобы начать принимать меры.

Гость|24.01.2019 10:22|

Километраж трассы тамбовской километров 290 км

Гость|24.01.2019 10:31|

Людей жалко. Не справилась даже японская техника с нашими дорогами.

Гость|24.01.2019 10:33|

Нормально покатали до смерти

Гость|24.01.2019 10:35|

Ничего особенного обычное ДТП от большого знания ПДД

Имя: Гость
Комментарий:

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