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Происшествия | В ГИБДД прокомментировали аварию с фурой, снесшей легковушку на М5

24.01.2019|17:26
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Стали известны детали ДТП, случившегося в Пензе в четверг, 24 января, в 11:42 на выезде на трассу М5 с проспекта Победы.

«По предварительным данным, там столкнулись Lada Kalina, которой управлял мужчина 1984 года рождения, и грузовой автомобиль Scania, за рулем которого был мужчина 1965 года рождения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Момент аварии попал на видео, которое оказалось в распоряжении ИА «ПензаИнформ». На нем видно, что легковая машина выезжает на трассу с второстепенной дороги, светофор не работает.

В результате ДТП пострадали водитель Lada Kalina и две его пассажирки - 1981-го и 1985 года рождения. Все трое госпитализированы.

По факту происшествия проводится проверка.

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Гость|24.01.2019 17:42|

Не понял, а где комментарий то???

Гость|24.01.2019 17:50|

penzainform.ru писал(a):

«По предварительным данным, там столкнулись Lada Kalina, которой управлял мужчина 1984 года рождения, и грузовой автомобиль Scania, за рулем которого был мужчина 1965 года рождения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.
Гость писал(a):
Не понял, а где комментарий то???
Прокомментировали же )))

Гость|24.01.2019 17:53|

Иногда надо заглядывать в ПДД

Гость|24.01.2019 18:00|

penzainform.ru писал(a):

легковая машина выезжает на трассу с второстепенной дороги, светофор не работает.

И, что? За рулем был бычара который тупо ехал со второстепенной. Теперь у него много времени изучить ПДД.

Гость|24.01.2019 18:09|

Гость писал(a):

Теперь у него много времени изучить ПДД.
Родственники подарите ему ПДД.

Гость|24.01.2019 18:20|

Где видео то ?

Имя: Гость
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