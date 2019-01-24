24.01.2019 | 17:26

Стали известны детали ДТП, случившегося в Пензе в четверг, 24 января, в 11:42 на выезде на трассу М5 с проспекта Победы.

«По предварительным данным, там столкнулись Lada Kalina, которой управлял мужчина 1984 года рождения, и грузовой автомобиль Scania, за рулем которого был мужчина 1965 года рождения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Момент аварии попал на видео, которое оказалось в распоряжении ИА «ПензаИнформ». На нем видно, что легковая машина выезжает на трассу с второстепенной дороги, светофор не работает.

В результате ДТП пострадали водитель Lada Kalina и две его пассажирки - 1981-го и 1985 года рождения. Все трое госпитализированы.

По факту происшествия проводится проверка.