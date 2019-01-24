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Происшествия | Появились фото с места смертельного ДТП под Константиновкой

24.01.2019|10:17
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Очевидцы прислали в редакцию портала «ПензаИнформ» фотографии с места трагического ДТП, случившегося в 0:25 в четверг, 24 января, на 420-м километре дороги Саратов - Нижний Новгород, на пересечении магистрали с трассой Пенза - Тамбов, недалеко от села Константиновка.

Столкнулись минивэн Toyota Alphard под управлением 49-летнего мужчины и грузовой автомобиль ГАЗ-2824FU, за рулем которого находился 23-летний молодой человек.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в аварии погибли пассажиры иномарки - 53-летний мужчина и 25-летняя женщина.

Еще две пассажирки, одной из которых 45 лет, а личность второй устанавливается, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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