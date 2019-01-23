23.01.2019 | 13:29

В среду, 23 января, на улице Урицкого в Пензе произошло ДТП: столкнулись Daewoo Matiz и Opel.

Авария случилась в 11:25 напротив дома № 44а. «По предварительным данным, за рулем Daewoo находилась женщина 1986 года рождения, а автомобилем Opel управлял мужчина 1981 года рождения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Очевидцы последствий ДТП поделились снимками увиденного в социальной сети «ВКонтакте» (в группе «Сова Пенза авто»). Пользователи Интернета предполагают, что женщина не справилась с управлением, когда машина выехала на скользкий участок дороги.

В результате происшествия травмы получили пассажирка Opel 1980 года рождения и водитель Daewoo Matiz. Пострадавших доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.