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Происшествия | ДТП на ул. Урицкого: машины сильно повреждены, есть пострадавшие

23.01.2019|13:29
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В среду, 23 января, на улице Урицкого в Пензе произошло ДТП: столкнулись Daewoo Matiz и Opel.

Авария случилась в 11:25 напротив дома № 44а. «По предварительным данным, за рулем Daewoo находилась женщина 1986 года рождения, а автомобилем Opel управлял мужчина 1981 года рождения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Очевидцы последствий ДТП поделились снимками увиденного в социальной сети «ВКонтакте» (в группе «Сова Пенза авто»). Пользователи Интернета предполагают, что женщина не справилась с управлением, когда машина выехала на скользкий участок дороги.

В результате происшествия травмы получили пассажирка Opel 1980 года рождения и водитель Daewoo Matiz. Пострадавших доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

Источник — фото Сарвара Мадмуратова, vk.com/sova_penza
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Гость|23.01.2019 13:41|

Если даже виновна, надо подавать в суд на дорожников за "скользкий участок дороги". Пусть раскашеливаюся на ремонт обоих автомобилей.

Гость|23.01.2019 14:01|

вы скользскость чем определили.... на глаз... деятели..

Гость|23.01.2019 14:05|

Гость писал(a):

вы скользскость чем определили.... на глаз... деятели..
барометром, олень!

Гость|23.01.2019 14:19|

А сотрудники ГИБДД какого года рождения?

Гость|23.01.2019 14:27|

Стал замечать, что работа журналиста нынче сводится к банальному копированию постов и соц. сетей? А где выезд на место, где сбор и проверка информации?

Гость|23.01.2019 14:31|

Гость писал(a):

23.01.2019|13:29 Печать

В среду, 23 января, на улице Урицкого в Пензе произошло ДТП: столкнулись Daewoo Matiz и Opel.

Авария случилась в 11:25 напротив дома № 44а. «По предварительным данным, за рулем Daewoo находилась женщина 1986 года рождения, а автомобилем Opel управлял мужчина 1981 года рождения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Очевидцы последствий ДТП поделились снимками увиденного в социальной сети «ВКонтакте» (в группе «Сова Пенза авто»). Пользователи Интернета предполагают, что женщина не справилась с управлением, когда машина выехала на скользкий участок дороги.

В результате происшествия травмы получили пассажирка Opel 1980 года рождения и водитель Daewoo Matiz. Пострадавших доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

Источник — фото Сарвара Мадмуратова, vk.com/sova_penza

дтп гибдд водитель

0010

Гость|23.01.2019 13:41|

Если даже виновна, надо подавать в суд на дорожников за "скользкий участок дороги". Пусть раскашеливаюся на ремонт обоих автомобилей.

Гость|23.01.2019 14:01|

вы скользскость чем определили.... на глаз... деятели..

Гость|23.01.2019 14:05|

Гость писал(a):

вы скользскость чем определили.... на глаз... деятели..

барометром, олень!

барометром у себя в дупле проверь....

Имя: Гость
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