22.01.2019 | 15:49

В Пензе корпоратив, проводившийся в производственном здании на улице Чаадаева, закончился для одного из его участников в полиции. Инцидент случился в воскресенье, 20 января.

Гость изрядно выпил на празднике, поссорился со знакомым, схватился за топор и стал угрожать им окружающим.

Как пояснили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, то, что топор оказался под рукой, неудивительно: компания, отмечавшая праздник, занимается ремонтом ванн и душевых кабин, так что это их обычный рабочий инструмент.

Когда напуганные отдыхавшие позвонили в правоохранительные органы, дебошир заперся в подсобке.

Оказалось, что этот мужчина не был ничьим коллегой, на мероприятие его пригласил кто-то из работников предприятия.

«40-летний хулиган был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе.

В середине мая 2018 года в Пачелмском районе нетрезвый мужчина, находившийся в конфронтации со своей знакомой, пригрозил ей убийством, а затем взял с крыши сарая топор, замахнулся и бросил в женщину.

Однако попал он не в сельчанку, а в ее маленькую дочку, стоявшую рядом с матерью. Девочка получила рану левого предплечья.