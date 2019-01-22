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Происшествия | В Пензе пьяный мужчина достал топор на корпоративе

22.01.2019|15:49
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В Пензе корпоратив, проводившийся в производственном здании на улице Чаадаева, закончился для одного из его участников в полиции. Инцидент случился в воскресенье, 20 января.

Гость изрядно выпил на празднике, поссорился со знакомым, схватился за топор и стал угрожать им окружающим.

Как пояснили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, то, что топор оказался под рукой, неудивительно: компания, отмечавшая праздник, занимается ремонтом ванн и душевых кабин, так что это их обычный рабочий инструмент.

Когда напуганные отдыхавшие позвонили в правоохранительные органы, дебошир заперся в подсобке.

Оказалось, что этот мужчина не был ничьим коллегой, на мероприятие его пригласил кто-то из работников предприятия.

«40-летний хулиган был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе.

В середине мая 2018 года в Пачелмском районе нетрезвый мужчина, находившийся в конфронтации со своей знакомой, пригрозил ей убийством, а затем взял с крыши сарая топор, замахнулся и бросил в женщину.

Однако попал он не в сельчанку, а в ее маленькую дочку, стоявшую рядом с матерью. Девочка получила рану левого предплечья.

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Гость|22.01.2019 16:14|

Эт не корпоратив,а попойка.

Гость|22.01.2019 16:17|

Актуален вопрос - откуда взялся топор? Особенно если он не работник по ванным комнатам

Гость|22.01.2019 16:22|

Вот до чего доводят эти праздники застолья . Эх жаль не порубал он их там в винегрет . Запомнили на долго тогда где и скем пить и пить вообще .

Гость|22.01.2019 16:25|

как скучно мы отмечаем корпоративы...

Гость|22.01.2019 16:27|

мимо тещиного дома я без шуток не хожу

Гость|22.01.2019 16:31|

Всеиэти корпоративы,давно надо законом оименить?!все эти пьянства, разврат, животные танцы,жманцы,обнимансы.Нормальные человек ни когда не пойдет отмечать праздник на работе, нормальные человек на работе работает, а дома у него праздник со своей чемьей.все эти корпоративы пришли чтобы разрушать семьи и нравственные устои.это ж надо до нового года аж с ноября начали корпоративы и уже 20 января все продолжают попойки.

Гость|22.01.2019 16:33|

Как топор мог оказаться под рукой на корпоративе, даже ремонтников ванн и душевых кабин? Топор-инструмент лесоруба, плотника... ну и палача. Значит, у мужичка он был на постоянном ношении, как средство самообороны. За неимением лучшего...

Гость|22.01.2019 16:52|

Гость писал(a):

Как топор мог оказаться под рукой на корпоративе, даже ремонтников ванн и душевых кабин?
Видимо, корпоратив в подсобке затеяли

Гость|22.01.2019 16:55|

Весёлый корпоратив, запомнится надолго

Имя: Гость
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