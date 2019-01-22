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Происшествия | На выезде из Пензы столкнулись фура и три легковых автомобиля

22.01.2019|09:37
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В понедельник, 21 января, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех автомобилей.

По предварительной информации, в 14:55 на 646-м километре трассы М5, в поселке Монтажном, столкнулись фура Volvo с полуприцепом, которой управлял 30-летний мужчина, Opel с 28-летним водителем за рулем, Hyundai Elantra под управлением 49-летнего мужчины и ВАЗ-2110 с 40-летним водителем.

В результате аварии водитель и пассажирка Opel - девушка 1996 года рождения - получили травмы. Медики осмотрели их на месте ДТП и отпустили.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|22.01.2019 10:10|

Очевидно же, что за рулём опеля сидел заднеприводный с купленными правами.

Имя: Гость
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