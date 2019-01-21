21.01.2019 | 13:31

Рано утром в воскресенье, 20 января, в Заречном обнаружен мертвым младенец, родившийся в сентябре. По предварительным данным, малыш уснул и не проснулся.

Факт его смерти ИА «ПензаИнформ» подтвердила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Она сообщила, что в целях установления причины смерти младенца проводится судебно-медицинская экспертиза.

Малыш был четвертым ребенком в многодетной зареченской семье.

Следственные органы пока не комментируют произошедшее.