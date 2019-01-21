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Происшествия | В Заречном внезапно скончался четырехмесячный младенец

21.01.2019|13:31
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Рано утром в воскресенье, 20 января, в Заречном обнаружен мертвым младенец, родившийся в сентябре. По предварительным данным, малыш уснул и не проснулся.

Факт его смерти ИА «ПензаИнформ» подтвердила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Она сообщила, что в целях установления причины смерти младенца проводится судебно-медицинская экспертиза.

Малыш был четвертым ребенком в многодетной зареченской семье.

Следственные органы пока не комментируют произошедшее.

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Гость|21.01.2019 13:57|

Просто так не умирают. Значит медики плохо контролировали состояние малыша. А теперь Ахи,Охи-как же так.

Гость|21.01.2019 14:04|

Гость писал(a):

Просто так не умирают. Значит медики плохо контролировали состояние малыша
В каком смысле?

Гость|21.01.2019 14:11|

В качестве предварительной причины смерти названа асфиксия, вызванная обычным для новорожденного срыгиванием. К сожалению, спавшая рядом мать не сумела проснуться вовремя и предотвратить беду.

Не дай бог такая трагедия. Но так крепко спать с практически новорожденным!?

Гость|21.01.2019 14:15|

Очень жаль. Соболезную родителям.

Гость|21.01.2019 14:28|

Гость писал(a):

Не дай бог такая трагедия. Но так крепко спать с практически новорожденным!?
Видимо измотана вся. Очень жаль. Соболезную родителям.

Гость|21.01.2019 14:34|

Жаль родителей и ребенка.

Гость|21.01.2019 14:36|

Гость писал(a):

Очень жаль. Соболезную
А ты кто?

Гость|21.01.2019 14:41|

А ты кто?

Человек

Гость|21.01.2019 14:44|

Курица не птица

Имя: Гость
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