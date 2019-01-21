Рано утром в воскресенье, 20 января, в Заречном обнаружен мертвым младенец, родившийся в сентябре. По предварительным данным, малыш уснул и не проснулся.
Факт его смерти ИА «ПензаИнформ» подтвердила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.
Она сообщила, что в целях установления причины смерти младенца проводится судебно-медицинская экспертиза.
Малыш был четвертым ребенком в многодетной зареченской семье.
Следственные органы пока не комментируют произошедшее.
Просто так не умирают. Значит медики плохо контролировали состояние малыша. А теперь Ахи,Охи-как же так.