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Происшествия | В Кузнецком районе при столкновении «Лады» и Daewoo погибла женщина

21.01.2019|13:10
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В пятницу, 18 января, в Кузнецком районе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 10:00 на 746-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» столкнулись автомобили «Лада-Гранта» под управлением 66-летнего мужчины и Daewoo Gentra, за рулем которого находился 38-летний водитель.

В результате происшествия 68-летняя пассажирка «Лады» скончалась на месте от полученных травм.

Водитель отечественной легковушки был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Владельца Daewoo бригада медиков отпустила, оказав ему необходимую помощь.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В этот же день в регионе произошло еще одно ДТП, унесшее жизнь человека. В Белинском районе столкнулись три автомобиля: ВАЗ-21099, ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114. В аварии погибла 46-летняя женщина и получил травмы 20-летний молодой человек.

Источник — фото: 58.mchs.gov.ru
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Гость|21.01.2019 14:04|

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