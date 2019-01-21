21.01.2019 | 18:14

Холодящая душу трагедия в Грабове: на Суре на глазах товарища погиб 9-летний мальчик. Два приятеля отправились к реке, у моста свернули к берегу, якобы хотели постоять на льдине. Ее толщина минимальная, сантиметр-два. В результате школьники оказались в воде.

«12-летнему подростку удалось самостоятельно выбраться на берег, в настоящее время он госпитализирован в Пензенскую областную детскую клиническую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. 9-летний мальчик утонул, его тело из воды извлекли сотрудники МЧС», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Известно, что и погибший, и спасшийся учились в грабовской школе № 2. Перед тем как отправиться к Суре, они были на катке у учебного заведения. Табличка, запрещающая выход на лед с номерами телефонов экстренных служб, по словам местных, появилась лишь после несчастья. А ведь отчаянных, готовых выйти на хрупкую поверхность реки там достаточно.

«Взрослые сами виноваты. Вот лед - и рыбаки выходят на подледный лов, садятся и рыбачат. А дети видят это и тоже выходят», - отметила женщина.

«Ребятишек никогда не видала, а рыбаки сидят на той стороне на обочине. Но сейчас лед тихий, наверное, нет никого», - предположила местная жительница.

О трагедии в селе губернатору и членам правительства докладывал глава администрации Бессоновского района.

«На этом месте в четверг буквально рейд был МЧС, нашей административной комиссии. Этих рыбаков постоянно мы оттуда провожаем, с этого льда, потому что они в опасности находятся», - рассказал глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев.

Река на участке у моста не замерзает полностью, течение сильное. Лишь у берегов кое-где встает обманчивый и хрупкий лед, который предательски трещит под ногами.

«Температура воды очень низкая, одежда будет впитывать воду и сковывать движение. Поэтому намокшая одежда, а также холодная вода будут препятствовать движению. И будет очень тяжело выбраться даже взрослому человеку из холодной воды», - предупредил зам. начальника отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по области Марат Мурсяев.

На Суре, на льду недалеко от Бакунинского моста, в выходные обнаружили тело 71-летнего пенсионера. Причина смерти - механическая асфиксия, человек утонул.