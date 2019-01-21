21.01.2019 | 15:15

В Следственном управлении Следственного комитета России по Пензенской области назвали причину смерти четырехмесячного младенца из Заречного.

Трагедия случилась рано утром в воскресенье, 20 января. Звонок поступил в правоохранительные органы в 5:30.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова уточнила, что мальчик родился в многодетной семье в сентябре. Он был четвертым ребенком 29-летней матери.

«По предварительным результатам судебной медицинской экспертизы, смерть наступила из-за механической асфиксии, вызванной попаданием рвотных масс в дыхательные пути», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.