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Происшествия | Названа предварительная причина смерти зареченского младенца

21.01.2019|15:15
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В Следственном управлении Следственного комитета России по Пензенской области назвали причину смерти четырехмесячного младенца из Заречного.

Трагедия случилась рано утром в воскресенье, 20 января. Звонок поступил в правоохранительные органы в 5:30.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова уточнила, что мальчик родился в многодетной семье в сентябре. Он был четвертым ребенком 29-летней матери.

«По предварительным результатам судебной медицинской экспертизы, смерть наступила из-за механической асфиксии, вызванной попаданием рвотных масс в дыхательные пути», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

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Гость|21.01.2019 15:42|

Алкаши рыгают им хоть бы хны. А здесь ангелочка забрали, даже ещё не согрешившего на этой земле. И где она, справедливость!?

Гость|21.01.2019 15:48|

всегда надо на бочок ребенка класть

Гость|21.01.2019 15:52|

Если есть Бог,то как он это допускает? Избавляет от будущих мучений? Наказывает за грехи родителей? Объясните аргументированно,кто сможет.

Гость|21.01.2019 16:06|

Жаль малыша !!!

Гость|21.01.2019 16:07|

Гость писал(a):

Объясните аргументированно,кто сможет.
К попам сходи.они расклады знают все.

Гость|21.01.2019 16:12|

Да у нас не Израиль зачастую встречаешься с хамством акушерок и не надо говорить сколько ещё детей есть у матери надо просто помочь, хотя помощи в росии нет только

одни предписания, если бы наши деды ссылались на предписания то Великую Отечественную Войну мы никогда не выиграли.

Гость|21.01.2019 16:20|

Гость писал(a):

Если есть Бог,то как он это допускает? Избавляет от будущих мучений? Наказывает за грехи родителей? Объясните аргументированно,кто сможет.
Значит этот ангелочек ТАМ нужен больше, чем алкаш какой-нибудь. У младенца душа чистая.

Имя: Гость
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