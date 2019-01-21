В Следственном управлении Следственного комитета России по Пензенской области назвали причину смерти четырехмесячного младенца из Заречного.
Трагедия случилась рано утром в воскресенье, 20 января. Звонок поступил в правоохранительные органы в 5:30.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова уточнила, что мальчик родился в многодетной семье в сентябре. Он был четвертым ребенком 29-летней матери.
«По предварительным результатам судебной медицинской экспертизы, смерть наступила из-за механической асфиксии, вызванной попаданием рвотных масс в дыхательные пути», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.
Алкаши рыгают им хоть бы хны. А здесь ангелочка забрали, даже ещё не согрешившего на этой земле. И где она, справедливость!?