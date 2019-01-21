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Происшествия | На трассе Шемышейка - Лопатино машина «Яндекс.Такси» улетела в кювет

21.01.2019|17:19
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В понедельник, 21 января, в Шемышейском районе произошло ДТП с участием автомобиля с символикой «Яндекс.Такси».

В 13:14 на трассе Шемышейка - Лопатино Renault Logan слетел в кювет. На помощь прибыли три сотрудника спасательной службы.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Как сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД, информация об аварии в ведомство не поступала.

19 января в 22:30 под Кузнецком в аналогичное ДТП попал автомобиль ВАЗ-2113 под управлением 45-летнего водителя. 44-летняя пассажирка получила телесные повреждения и была отправлена в больницу.

Источник — фото: 58.mchs.gov.ru
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Гость|21.01.2019 17:38|

стопудово из старых элитных таксистов. Обклеил свои дрова и яндексу продался.

Машины такси должны быть только парковые! Никаких личных машин в такси быть не должно.

Вот тогда порядок будет

Гость|21.01.2019 17:43|

Гость писал(a):

Машины такси должны быть только парковые!

как в СССР

Гость|21.01.2019 17:48|

Хрен вам буду долбить свою тачилу

Имя: Гость
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