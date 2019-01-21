21.01.2019 | 17:19

В понедельник, 21 января, в Шемышейском районе произошло ДТП с участием автомобиля с символикой «Яндекс.Такси».

В 13:14 на трассе Шемышейка - Лопатино Renault Logan слетел в кювет. На помощь прибыли три сотрудника спасательной службы.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Как сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД, информация об аварии в ведомство не поступала.

19 января в 22:30 под Кузнецком в аналогичное ДТП попал автомобиль ВАЗ-2113 под управлением 45-летнего водителя. 44-летняя пассажирка получила телесные повреждения и была отправлена в больницу.