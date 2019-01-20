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Происшествия | СУ СК: В Грабове утонул 9-летний мальчик, его друг спасся

20.01.2019|19:15
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Управление Следственного комитета РФ по Пензенской области обнародовало подробности трагедии в Грабове (Бессоновский район), случившейся в воскресенье, 20 января. в 14:35 там в Суре утонул ребенок.

Погиб 9-летний мальчик, который гулял с 12-летним другом. Они вышли на лед и провалились в воду.

«12-летнему подростку удалось самостоятельно выбраться на берег. Он госпитализирован в Пензенскую областную детскую клиническую больницу им. Филатова, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. 9-летний мальчик утонул. Его тело извлекли из воды сотрудники МЧС», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя управления Татьяна Махницкая.

Повреждений на теле погибшего не обнаружено.

По факту случившегося проводится проверка.

«Следственное управление в очередной раз обращается к жителям нашего региона с предупреждением быть осторожнее при выходе на замерзшие поверхности водоемов. Родителям, а также работникам органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних следует провести разъяснительные беседы с детьми об опасностях прогулок и развлечений на водных объектах в холодное время года», - добавила Татьяна Махницкая.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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