19.01.2019 | 12:57

В пятницу, 18 января, в Белинском районе произошло смертельное ДТП.

В 20:19 на трассе Белинский - Башмаково у поселка Шарово столкнулись три автомобиля - ВАЗ-21099, ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114.

На место происшествия прибыли спасатели, сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи.

По предварительным данным, в аварии погибла 46-летняя женщина и получил травмы 20-летний молодой человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

14 января в Белинском районе произошла еще одна авария, унесшая жизнь человека. На 130-м километре автодороги Тамбов - Пенза 50-летний водитель автомобиля Mercedes Benz Actros насмерть сбил 40-летнего мужчину.