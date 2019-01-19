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Происшествия | В Белинском районе при столкновении трех ВАЗов погибла женщина

19.01.2019|12:57
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В пятницу, 18 января, в Белинском районе произошло смертельное ДТП.

В 20:19 на трассе Белинский - Башмаково у поселка Шарово столкнулись три автомобиля - ВАЗ-21099, ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114.

На место происшествия прибыли спасатели, сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи.

По предварительным данным, в аварии погибла 46-летняя женщина и получил травмы 20-летний молодой человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

14 января в Белинском районе произошла еще одна авария, унесшая жизнь человека. На 130-м километре автодороги Тамбов - Пенза 50-летний водитель автомобиля Mercedes Benz Actros насмерть сбил 40-летнего мужчину.

Источник — фото: 58.mchs.gov.ru
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Гость|19.01.2019 13:17|

Запрещать эти хламовозки бракованные нужно !!!!

Гость|19.01.2019 13:20|

Ничего особенного обычное ДТП от большого знания ПДД

Имя: Гость
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