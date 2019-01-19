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Происшествия | Причины смертельного пожара в селе Садовом установит следствие

19.01.2019|11:47
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Следственные органы проводят проверку по факту гибели при пожаре жителя Наровчатского района.

Трагедия произошла в пятницу, 18 января. Сигнал о возгорании деревянного дома на улице Пионерской в селе Садовом поступил на пульт дежурного в 4:07. О пожаре сообщил сосед.

На тушение огня выехали шесть пожарных на четырех спецавтомобилях. Огонь практически уничтожил здание. После ликвидации пожара на том месте, где в жилой комнате стояла кровать, было обнаружено тело 54-летнего мужчины.

При первоначальном осмотре на теле погибшего иных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего пожара и гибели хозяина дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото: penza.sledcom.ru
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