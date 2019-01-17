17.01.2019 | 14:17

Утром в среду, 16 января, в гараже на улице 20-я Дорога в Заречном нашли тело 28-летнего мужчины. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Зареченца в салоне автомобиля обнаружил отец. Гараж был заперт изнутри, двигатель - заведен.

«В ходе первоначального осмотра каких-либо повреждений на теле мужчины не обнаружено. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от отравления угарным газом», - уточнила Татьяна Махницкая.

По данному факту проводится доследственная проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.

28 декабря в Заречном погиб известный в Пензенской области 40-летний автогонщик и судья. Его нашли на территории гаражного кооператива в заведенной машине, причиной смерти стало отравление угарным газом.