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Происшествия | В Пензе на улице Ленинградской маршрутка № 21 въехала в Hyundai

17.01.2019|09:58
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В четверг, 17 января, в Пензе произошло очередное ДТП с участием маршрутного такси.

Около 8:40 на перекрестке улиц Ленинградской и Попова, возле остановки «Ул. Ленинградская», маршрутное такси № 21 марки «Газель» въехало в Hyundai ix35.

По свидетельству очевидцев, маршруткой управлял мужчина, а за рулем иномарки была девушка.

Из-за аварии образовался автомобильный затор на улице Лермонтова от педагогического института до бывшего Дома офицеров. Этот участок автомобили преодолевали не менее чем за 15-20 минут.

Днем раньше, 16 января, почти на этом же месте (на остановке «Дом офицеров») произошло еще одно ДТП с участием общественного транспорта: столкнулись троллейбус № 8 и маршрутка № 93.

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