16.01.2019 | 13:57

Во вторник, 14 января, в Терновке погиб житель Пензы. Мужчина выпал с балкона дома на улице Экспериментальной.

Данный факт ИА «ПензаИнформ» подтвердили в пресс-службе регионального УМВД России. «Сигнал о ЧП поступил в полицию в 18:49, мужчина выпал с балкона квартиры на 7-м этаже», - уточнили в ведомстве.

От полученных травм пензенец скончался на месте.

«По данному факту проводится доследственная проверка», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Погибшему было 54 года.