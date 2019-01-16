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Происшествия | В Терновке 54-летний мужчина выпал с балкона на 7-м этаже

16.01.2019|13:57
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Во вторник, 14 января, в Терновке погиб житель Пензы. Мужчина выпал с балкона дома на улице Экспериментальной.

Данный факт ИА «ПензаИнформ» подтвердили в пресс-службе регионального УМВД России. «Сигнал о ЧП поступил в полицию в 18:49, мужчина выпал с балкона квартиры на 7-м этаже», - уточнили в ведомстве.

От полученных травм пензенец скончался на месте.

«По данному факту проводится доследственная проверка», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Погибшему было 54 года.

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Гость|16.01.2019 14:06|

Горячка штоль

Гость|16.01.2019 14:14|

Что же еще....пить меньше нужно

Гость|16.01.2019 14:15|

Белая!

Имя: Гость
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