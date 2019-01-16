Во вторник, 14 января, в Терновке погиб житель Пензы. Мужчина выпал с балкона дома на улице Экспериментальной.
Данный факт ИА «ПензаИнформ» подтвердили в пресс-службе регионального УМВД России. «Сигнал о ЧП поступил в полицию в 18:49, мужчина выпал с балкона квартиры на 7-м этаже», - уточнили в ведомстве.
От полученных травм пензенец скончался на месте.
«По данному факту проводится доследственная проверка», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Погибшему было 54 года.
Горячка штоль