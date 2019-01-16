16.01.2019 | 11:56

В среду, 16 января, у села Саловка в Пензенском районе произошло ДТП с участием спецавтомобиля полиции.

По предварительным данным, в 7:20 на 426-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов «Лада-Гранта», которой управлял 59-летний водитель, въехала в стоявший патрульный ВАЗ-2114.

«В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.