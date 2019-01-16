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Происшествия | В Пензенском районе «Лада-Гранта» врезалась в полицейскую машину

16.01.2019|11:56
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В среду, 16 января, у села Саловка в Пензенском районе произошло ДТП с участием спецавтомобиля полиции.

По предварительным данным, в 7:20 на 426-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов «Лада-Гранта», которой управлял 59-летний водитель, въехала в стоявший патрульный ВАЗ-2114.

«В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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Гость|16.01.2019 12:27|

патрулька должна патрулировать...а не стоять....

Гость|16.01.2019 12:41|

Как всегда в засаде.Вот и вышла "засада".

Имя: Гость
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