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Происшествия | В Пензенской области из-за ДТП с фурой перекрывали движение на трассе М5

16.01.2019|09:49
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В среду, 16 января, в Нижнеломовском районе Пензенской области произошло ДТП с участием большегрузного транспорта, из-за которого была перекрыта трасса федерального значения.

Авария случилась в 4:00. 52-летний водитель фуры Volvo не справился с управлением и наехал на препятствие.

«Люди в аварии не пострадали, но транспортное средство получило механические повреждения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Как проинформировали в ФКУ «Поволжуправтодор», движение по автодороге М5 «Урал» было временно закрыто на то время, пока спецслужбы устраняли последствия ДТП. К 8:00 проезжая часть была свободна, движение восстановлено в полном объеме.

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