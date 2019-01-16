16.01.2019 | 16:31

Вечером во вторник, 15 января, неравнодушные пензенцы помогли ГИБДД задержать пьяного водителя: в 21:20 они позвонили в дежурную часть и сообщили о подозрительном Volkswagen Passat на улице Ладожской, 149.

По указанному адресу был направлен экипаж ДПС. Прибыв на место, сотрудники ГИБДД обнаружили за рулем иномарки 23-летнего мужчину с явными признаками опьянения.

Водителя отстранили от управления машиной. Проходить медицинское освидетельствование он отказался, стал препятствовать составлению протокола и попытался покинуть место нарушения.

«Пассажир данной автомашины - мужчина 1996 года рождения - также препятствовал составлению административного материала, провоцировал сотрудников ДПС, выражался нецензурной бранью, толкал и хватал инспекторов за форму. В соответствии с Законом «О полиции» сотрудниками ГИБДД была применена физическая сила и спецсредства (наручники)», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Впоследствии выяснилось, что мужчина, находившийся за рулем Volkswagen, неоднократно привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения, в том числе к уголовной. Он лишен права управления транспортными средствами.

«Водитель и пассажир автомобиля были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - добавили в УГИБДД.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Его пассажир также стал фигурантом уголовного дела - за оскорбление сотрудника полиции при исполнении им своих должностных обязанностей. Кроме того, на него составили протокол за неповиновение законному распоряжению полицейского.

Очевидцы сняли задержание пьяного водителя и предоставили видео ИА «ПензаИнформ».