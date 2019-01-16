16.01.2019 | 09:47

Утром в среду, 16 января, на улице Ленинградской в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта: столкнулись троллейбус № 8 и маршрутка № 93.

Инцидент произошел около остановки «Дом офицеров», напротив жилого дома № 1.

«Получается, там маршрутка хотела к остановке подъехать со второй полосы, а тралик уже тронулся. А черные штучки валяются - это бампер от маршрутки», - сообщили очевидцы.

В результате аварии пензенцам, проезжавшим через Западную Поляну, пришлось провести в пути больше времени, чем они запланировали.

По неподтвержденным данным, в ДТП никто не пострадал.