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Происшествия | На Западной Поляне столкнулись троллейбус № 8 и маршрутка № 93

16.01.2019|09:47
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Утром в среду, 16 января, на улице Ленинградской в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта: столкнулись троллейбус № 8 и маршрутка № 93.

Инцидент произошел около остановки «Дом офицеров», напротив жилого дома № 1.

«Получается, там маршрутка хотела к остановке подъехать со второй полосы, а тралик уже тронулся. А черные штучки валяются - это бампер от маршрутки», - сообщили очевидцы.

В результате аварии пензенцам, проезжавшим через Западную Поляну, пришлось провести в пути больше времени, чем они запланировали.

По неподтвержденным данным, в ДТП никто не пострадал.

Источник — фото Вероники Киселевой
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Гость|16.01.2019 10:03|

Они маршрутчики такие,они могУт.

Гость|16.01.2019 10:03|

У маршрутчиков только деньги в глазах!

Гость|16.01.2019 10:16|

penzainform.ru писал(a):

маршрутка хотела к остановке подъехать со второй полосы
Нужно было как обычно в Пензе, маршрутки высаживают со второго, третьего ряда.

Имя: Гость
Комментарий:

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